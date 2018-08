Dálnici D1 u Mirošovic zmodernizuje za miliardu korun Eurovia

Konečná vysoutěžená cena ve výši jedné miliardy korun bez DPH je zhruba o půl miliardy nižší, než na kolik stavbu, která obsahuje mimo jiné opravu sedmi mostů a přeložku části vedlejší silnice druhé třídy, odhadl projektant.

Rekonstrukce celé hlavní dopravní tepny mezi Prahou a Brnem se nyní nachází zhruba v polovině a dokončena by měla být do roku 2022. V současnosti se pracuje na pěti úsecích. Část z nich by měly stavební firmy dokončit v předstihu před plánovaným harmonogramem.

Dvě opravy měly podle plánu skončit v listopadu (Ostředek–Šternov a Hořice–Koberovice), ale hotovo bude už v říjnu, respektive v září. Opravy úseku mezi Jihlavou a Velkým Beranovem probíhají podle harmonogramu a stavební firmy je dokončí v srpnu.

Dálnice mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou se však o měsíc opozdí. ŘSD ji neuvede do provozu v srpnu, ale bude se po ní jezdit až od září.

Výrazně horší situace je na úseku Humpolec - Větrný Jeníkov. Jeho opravu vysoutěžila trojice firem z Česka, Itálie a Kazachstánu (českým zástupcem ve sdružení je firma Geosan). Práce na této stavbě nabraly mnohatýdenní zpoždění proti stanovenému plánu.