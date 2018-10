Z D1 je stále staveniště. Silničáři dohánějí termín, rozdělají sedm úseků

Důvodem většího počtu rozestavěných úseků je předně skluz některých staveb, které měly začít už v letošním roce a kvůli průtahům při získávání stavebních povolení nezačaly a na druhou stranu blížící se termín slíbeného dokončení stavby v roce 2021.

„Abychom to splnili, tak budeme muset zintenzivnit výstavbu,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. I přes komplikace, které zúžení jízdních pruhů a omezení rychlosti na 80 kilometrů v hodině během výstavby řidičům přinášejí, projede denně po dálnici na 90 tisíc vozidel.

Kolaps dopravy tak podle ministra ani napřesrok nehrozí. K téměř 74 kilometrům modernizovaných úseků napřesrok potrápí řidiče i opravy vozovky u Prahy i Brna. K dvoukilometrovému úseku z Čestlic do Nupak v levém jízdním pásu přibude během roku oprava asfaltobetonového povrchu dálnice i v opačném jízdním pásu.

Ve směru z Prahy do Brna tak vznikne omezení mezi druhým a jedenáctým kilometrem, tedy od Chodova za nájezd na Pražský okruh u Modletic. Na opačném konci dálnice u Brna se během roku počítá s opravami vozovky mezi 190. a 194. kilometrem. Opravovat by se měl povrch obou jízdních pásů mezi sjezdy do Bítešské a Vídeňské ulice.

Silničáři rozdělají sedm úseků

Z letošního roku zůstanou rozdělány dva modernizované úseky. Prvním z nich je 8,6 kilometru dlouhý úsek dálnice mezi Hvězdonicemi a Mirošovicemi ve Středočeském kraji, na kterém začaly přípravné práce v polovině října.

Hlavní část prací se ale zahájí až napřesrok na jaře a modernizace této části dálnice potrvá do roku 2021. Kromě ní se stavaři po zimní pauze vrátí i na úsek z Humpolce do Větrného Jeníkova. Jde o problémovou stavbu, na které od letošního dubna pracuje sdružení vedené italskou firmou Toto Costruzioni Generali spolu s kazašskou SP Sine Midas Stroy a českou stavební společností Geosan Group.

Postup prací na tomto doposud nejdelším rekonstruovaném úseku se podle kontrol Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nachází od začátku ve skluzu, aktuálně je harmonogram prací podle ŘSD zpožděný zhruba o měsíc.

Zasekaná Vysočina

Toto téměř čtrnáct kilometrů dlouhé dopravní omezení se napřesrok zřejmě ještě o deset kilometrů prodlouží. Silničáři totiž mají v úmyslu rozestavět ještě sousední úsek z Koberovic do Humpolce. Po projetí této zdvojené uzavírky čeká šoféry u Jihlavy patnáctikilometrový úsek bez omezení, na který naváže další nové omezení, téměř 15 kilometrů dlouhá rekonstrukce úseku z Velkého Beranova do Měřína.

Jde o úsek, který se podle původních plánů ředitelství silnic měl začít rekonstruovat už v letošním roce. Podobně se na příští rok posunula i modernizace dálnice od Devíti Křížů po sjezd v Ostrovačicích na 178. kilometru.

U obou úseků napadlo stavební povolení na sklonku loňského roku ekologické sdružení Děti Země, které u modernizovaných úseků mimo jiné požaduje, aby se na tělese dálnice sázely jen místně původní druhy rostlin a aby protihlukové stěny byly z materiálu, který budou ptáci dobře vidět, a navíc byly osázeny popínavými rostlinami.

Podle Ťoka nyní vše nasvědčuje tomu, že boj mezi státním investorem a ekologickým sdružením o každý modernizovaný úsek dálnice D1 skončil. Přelomová v tom byla dohoda předsedy Dětí Země Miroslava Patrika se šéfem ŘSD Janem Kroupou na stažení připomínek ke stavebnímu povolení na dostavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic, na které se pracuje od začátku letošního října.

Stav, kdy silničáři ekologickému sdružení vychází vstříc s požadavky na ochranu přírody, trvá doposud. Během letošního roku se rekonstrukce dopravní tepny mezi českou a moravskou metropolí přehouply do druhé poloviny. Ke konci roku by tak mělo být hotovo více než 80 kilometrů z celkových 162 kilometrů určených k modernizaci spočívající v kompletní výměně vozovky a rozšíření o 75 centimetrů po obou stranách.

„Myslím, že si toho každý řidič všimne. Když jedete po těch opravených úsecích, tak je to už jiná dálnice. Bez této modernizace bychom měli dálnici, po které za chvíli nepůjde vůbec projet.“ doplnil ministr Ťok.