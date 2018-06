Elektromobily by měly jezdit po dálnicích zadarmo, navrhuje poslanec

O jeho záměru informoval deník Právo. Poslanec ANO v pondělí ve Sněmovně načetl svůj pozměňovací návrh při druhém čtení vládní novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V úterý jej posoudí hospodářský výbor.

„Elektromobilům a hybridním vozidlům fandím, vždyť jednoznačně přispívají ke zlepšení životního prostředí. V ČR jich však zatím moc nejezdí. Mým cílem je proto lidi k jejich koupi motivovat. Zatím jen bezplatnou speciální espézetkou, ale v blízké budoucnosti by k tomu mělo přibýt i zvýhodněné parkování a odpuštění dálničních poplatků,“ řekl Kolovratník listu.

Podobný systém podle něj už funguje například ve Švédsku nebo v Německu. Poslanec tvrdí, že návrh má podporu členů podvýboru pro dopravu a je velká šance, že se do zákona dostane.

Zelená espézetka by byla v podobném grafickém provedení, ale měla by začínat písmeny EL. Bezplatnou značku by dostali majitelé elektromobilů a také aut s hybridním pohonem a vozů na vodík.

Pokud novela s pozměňovacím návrhem projde a podepíše ji prezident, budou ekologické espézetky dostupné zřejmě už od letošního září.

