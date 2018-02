Nový dálniční zabiják: unavený mladík v přetížené dodávce

Právě mladí řidiči dodávek jsou podle dálničních policistů novým postrachem českých dálnic. Jsou nezkušení, unavení a nepozorní. Počet nehod, které zaviní, výrazně stoupá.



„Dopravci se snaží přechytračit nařízení, že velké kamiony musí podle zákona dodržovat různé přestávky a nesmějí jezdit o svátcích, takže místo jednoho kamionu vyšlou na cestu se zbožím čtyři malé dodávky, které můžou jet kdykoliv bez omezení,“ vysvětluje policista z dálničního oddělení Velký Beranov Ladislav Kaňát. „Kolikrát se mi stalo, že jsem zastavil řidiče, který únavou ani nemůže stát,“ dodává.

Roztržití mladíci

Šéf dálničního oddělení David Jirák jeho slova potvrzuje. „Ti kluci jsou zřejmě placeni od výkonu, takže při jízdě ignorují přestávky, jezdí za hranou únavy. Navíc při řízení často telefonují se zákazníky, s dodavateli, dívají se do papírů a nesledují provoz na dálnici,“ říká Jirák.

K řízení dodávky stačí obyčejný řidičák, přestože se osobní auto chová na silnici úplně jinak než naložená dodávka. „Řídí je často kluci po střední škole s čerstvým řidičským průkazem B, kteří řídili jen malé osobní auto. Když pak přesednou do dodávky, jedou s ní stejně rychle. Ale pak to v kritické chvíli nedovedou ubrzdit, protože naložená dodávka má mnohem delší brzdnou dráhu,“ konstatuje policista Jirák.

Přesná statistika nehod dodávek neexistuje, protože jsou ve stejné kolonce jako osobní auta „s mřížkou“ za sedadly, které majitel používá pro přepravu nákladu, pick-upy a podobně. Podle policistů z terénu však čísla rostou. „Loni jsme měli v našem úseku D1 celkem 6 smrtelných dopravních nehod, z toho ve dvou případech to byli řidiči dodávek. Čili třetina,“ uvádí příklad šéf dálniční policie z Velkého Beranova David Jirák.

„Můžeme potvrdit, že poslední dobou registrujeme větší množství závažných dopravních nehod řidičů dodávkových vozidel na dálnicích,“ sdělil MF DNES ředitel republikové dopravní policie Tomáš Lerch.

Šéf dopraváků potvrdil, že řidič dodávky nepodléhá takzvaným „sociálním předpisům“, tedy povinným přestávkám. „Nebráníme se diskusi na toto téma, ale je nutné upozornit, že tato povinnost vychází z mezinárodního práva,“ vysvětluje Lerch.

Budou se vážit přetížené dodávky?

Ve Sněmovně je připraven alespoň návrh, aby se dodávky vážily podobně jako kamiony. „Pokud si uvědomíme, že u přetíženého auta se prodlužuje jeho brzdná dráha a dochází k nadměrnému namáhání některých jeho částí, je takové vozidlo v silničním provozu značným rizikem,“ připomněl Lerch.

I Evropská unie nyní chystá takzvaný „dopravní balíček“, soubor změn různých pravidel od letecké až po pozemní dopravu. Několik návrhů se týká i dodávek.

V europarlamentu se například diskutuje o tom, že by se provozovatelé dodávek museli chovat jako podnikatelé v silniční dopravě, takže by jejich firma musela mít třeba bankovní záruku. Už by se nemohli tvářit, že jezdí soukromě. Je ale možné, že by se to týkalo jen větších dodávek a mezinárodní dopravy.

„Existuje i návrh, že by měli řidiči lehkých užitkových vozů jezdících mezinárodně rovněž dodržovat pravidla povinných přestávek, nicméně se jedná jen o iniciativu jednoho ze zpravodajů evropského parlamentu,“ sdělil MF DNES místopředseda europarlamentu Pavel Telička, který se dopravním balíčkem zabývá.