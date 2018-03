Na dálnici bez nalepovací známky. Papírové kupony zmizí do dvou let

Dálniční známky možná získají elektronickou podobu. Ministerstvo dopravy přišlo s novelou zákona o pozemních komunikacích, podle které by papírové kupony měly skončit s rokem 2020. „Stát chce současně změnou legislativy umožnit, aby se mohlo platit za použití dálnic až dva tisíce korun ročně,“ píše server Zdopravy.cz. Cena současné papírové známky je 1 500 korun.

Přechod na elektronické známky připravovala i vláda v čele s ODS, nepočítá se tedy s tím, že by se návrh novely zákona setkal se zásadním odporem. Podle serveru Zdopravy.cz by měl být nově navržený systém dálničních kuponů velmi blízký tomu, jenž funguje na Slovensku: dálniční známka bude vázaná elektronicky na státní poznávací značku. Majitelé aut si budou moci kupon zaplatit online, nebudou muset vylepovat žádný papír na sklo.

Známku si tak bude možno koupit přes webový portál či mobilní aplikaci. Zaplatit za ni budou moci řidiči i na čerpacích stanicích nebo poštách. „Kontrola úhrady časového poplatku bude prováděna zejména prostřednictvím videodetekce, při níž bude s využitím kamerového systému, který rozpoznává státní poznávací značky vozidel, ověřováno, zda má vozidlo uhrazený časový poplatek,“ uvádí ministerstvo v důvodové zprávě. Současně budou zachovány kontroly přímo v provozu prováděné policisty a celníky.

Platnost nemusí končit v lednu

Měnit se bude i podoba platnosti kuponů. Oproti té současné, jež začíná a končí vždy s novým kalendářním rokem, bude nově navržená platit vždy 365 , 30 nebo 10 dní. Pokud si po úpravě koupíte auto v červnu, koupíte si roční kupon, který vám bude platit až do dalšího června. Nyní roční kupon platil jen do konce roku, respektive do konce ledna.

Výše poplatku se bude poprvé lišit v závislosti na pohonu auta, které po dálnicí jezdí. Elektromobily a auta na vodík, případně i hybridy s emisemi CO 2 nižšími než 50g/km, budou na zpoplatněné komunikace vjíždět zcela zdarma. Auta na stlačený zemní plyn budou platit jen polovinu ročního poplatku.

S novým modelem dálničních kuponů by mělo ušetřit i ministerstvo dopravy, jež za tisk a distribuci zaplatí ročně 280 milionů korun. Systém a kamery mají podle webu zdopravy stát jendorázově 110 milionů korun, roční náklady se odhadují na 160 až 240 milionů korun. Stát očekává, že se mu díky novému systému povede na dálničních poplatcích vybrat o 220 milionů korun ročně více než dosud. Ministerstvo současně počítá i s výpadkem v řádech milionů korun, a to kvůli úlevám pro elektromobily a některé hybridy.

Příjmy z prodeje dálničních známek zatím rostou s přibývajícím počtem aut. Jen loni stát inkasoval skoro pět miliard korun, což je nejvíce v historii zpoplatněných dálnic.