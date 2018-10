Zmetek, označil Ťok lokomotivy, které České dráhy koupily dvakrát dráž

Problematiku nepříliš výhodného nákupu otevřel ministr dopravy Dan Ťok na nedávném setkání se zástupci odborů. Na něm uvedl, že nelze připustit, aby problém s doplatkem 1,2 miliardy za prohranou arbitráž šel celý pouze za Českými drahami.

Můžete tuto myšlenku rozvést?

Leží mi v žaludku princip, že České dráhy si koupí lokomotivy, které jsou prototypem. Jsou dodány s několikaletým zpožděním a místo toho, abychom dostali náhradu za pozdní dodání, tak ještě musíme zaplatit rozhodnutím arbitráže penále, což mi přijde absurdní. Teď se navíc dozvídám z Českých drah, že ty lokomotivy mají velké technické problémy. Dokonce se dozvídáme, že Škodovka tyto lokomotivy přestala vyrábět a už je nenabízí. Na letošním berlínském veletrhu železniční techniky InnoTrans už nebyly.

Dan ŤOK (59) - vystudoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně - od roku 1983 pracoval v První brněnské strojírně, kde se postupně vypracoval až na pozici generálního ředitele - vedl také společnosti ABB Energetické systémy (1996-1999), pobočku Alstom (1999-2003), Jihomoravská plynárenská (2003-2006), KKCG (2006-2008) a Skanska (2008- 2014) - V červnu 2014 zvolen prezidentem Americké obchodní komory v ČR - od prosince 2014 ministrem dopravy - od 2017 poslancem za ANO 2011 - rozvedený, má dvě dcery



O co konkrétního jde, jsou to stále problémy s motory?

Motory se spolu hádají, na což si strojvedoucí stěžují. Tady existuje nějaký nepovedený výrobek, možná zmetek, který byl Českým drahám prodán za dvojnásobnou cenu. A on nefunguje.



Co s tím tedy budete dělat?

Já si říkám, zda by nebylo nejlepší začít jednání o tom, že si Škoda Transportation tyto lokomotivy vezme od Českých drah zpátky a vrátí kupní cenu i penále. Může je buď opravit a prodat někomu jinému, nebo projednat s Českými drahami, jestli je po opravě budou nadále potřebovat. My nechceme výrobek, který se prototypově nepovedl a který bude stát někde v depu a nebude fungovat.

Jak tedy mají dráhy postupovat dál?

Já chci od nového vedení, abychom se na to podívali a vyčistili si stůl. Nemám nic proti tradičnímu českému výrobci. Je ale potřeba, než budeme mít nějakou další spolupráci, abychom tyto věci vyřešili. Přece není možné, aby si ČD koupily lokomotivy, které nebudou schopné provozovat, a cudně mlčely. Pokud to tedy půjde, já bych je rád vrátil.

Na to zřejmě soukromá firma dobrovolně nepřistoupí.

Musíme prověřit, zda ty lokomotivy vykazují parametry něčeho, co by mohlo být označeno za skrytou vadu. Jako spotřebitel máte podle reklamačního řádu možnost výrobek, který nefunguje, vrátit a máte právo na vrácení peněz.

Máte od Českých drah závažné informace, že tyto poruchy jsou v takovémto rozsahu?

Mám informace, že ty závady na lokomotivě jsou vážné. A pokud Škodovka nepočítá s tím, že ty lokomotivy bude dále nabízet, tak je to dost nepovedený výrobek. Takový se prodává se slevou a ne s příplatkem. Ještě ale nemáme celkovou analýzu, tu jsem zadal Českým drahám zpracovat. Třeba je to ale zatím jen zbytečné plašení.

Na veřejnosti se objevily informace, že má Škoda zájem spojit svoje kapacity s opravárenskými závody Českých drah. Za jakých podmínek by to mohlo být pro stát, jako vlastníka drah, akceptovatelné?

Škodovka něco takového nabízela, to je pravda, a poslala vedení Českých drah dopis. Na ten už jim ale ČD odpověděly, že žádný společný podnik nebude. O takovýchto koncepčních věcech se nyní nemá smysl se Škodovkou bavit, když nemáme vyřešenou minulost. A to zatím nemáme. Nejen se Škodou, ale se všemi dodavateli chceme mít dobré vztahy. Musí to být ale vztahy na bázi vzájemné výhodnosti. Ne aby to bylo výhodné jen pro jednu stranu.



Škoda je často označována za dvorního výrobce ČD. Zahraniční konkurence si opakovaně stěžuje, že vypisují zakázky tak, aby tuzemskému výrobci vyhovovala. Sdílíte ten názor?Je nešťastné, že si tady cvrlikají vrabci na střeše, že se tu někdo s někým domlouvá. Tak to ale dnes už není.

Tady se nikdo s nikým nedomlouvá, nikdo nikomu situaci nezvýhodňuje. Nedávno například se zakázkou na dodávku lokomotiv pro dceřinou firmu ČD Cargo zvítězil kanadský Bombardier.



Tedy chcete, aby se do soutěží hlásilo co nejvíce výrobců?

Férová konkurence prospěje všem, i Škodovce. Když se vrátíme k těm lokomotivám, tak výsledek je, že tu bylo jakési klientelistické prostředí, ve kterém výrobce věděl, že si může dovolit cokoliv.