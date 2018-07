Ťok prosadil změny v dozorčí radě Českých drah, pobouřil vedení KSČM

„KSČM považuje záměr ministra dopravy za vážné ohrožení existence národního dopravce,“ uvedla strana v prohlášení. Pro ČT24 poté předseda Vojtěch Filip dodal, že bude tlačit na Ťokův konec ve funkci. „Podruhé už bych nerad prohrál,” uvedl pro ČT24.



„Výměna vedení ČD je privatizační destabilizací podniku se 17 tisíci zaměstnanci. Předseda vlády Babiš si musí být vědom, že rozhodnutí Ťoka vyvolá bouři odporu nejen u zástupců zaměstnanců, ale i u odborné veřejnosti. KSČM bude chránit současného národního státního železničního dopravce a zaměstnance Českých drah,“ reagovala KSČM v prohlášení.

Skončilo pět členů z devíti

Řídící výbor v pátek odvolal pět členů z devíti. Kromě Vojtěcha Kocourka radu opustili všichni její členové, které může řídící výbor odvolat. Součástí rady jsou totiž tři zástupci odborů, které do rady volí zaměstnanci drah. Podle Ťoka byla výměna členů kontrolního orgánu dlouhodobě plánovaným krokem, staronový šéf úřadu nicméně čekal na silný mandát v podobě vyslovení důvěry vládě.

Kromě Moose zasedne v nové radě docent Jiří Kolář z Fakulty informačních technologií ČVUT, vedoucí výzkumu a vývoje Centra dopravního výzkumu Karel Pospíšil nebo vedoucí Ústavu logistiky a managementu dopravy ČVUT Lukáš Týfa. Posledním novým člověkem v radě je Jan Štrof, ředitel kanceláře předsedy Sněmovny.

Nové složení dozorčí rady Českých drah Prof. Ing. Petr Moos, CSc. Doc. Ing. Josef Kolář CSc. Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D. Ing. Jan Štrof Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D. Doc. Ing Lukáš Týfa, Ph.D. Antonín Leitgeb Bc. Jaroslav Pejša Vladislav Vokoun

Nová dozorčí rada se nyní musí sejít a zvolit si nového předsedu, na kterého výbor doporučil Petra Moose. „Je to člověk, který by mohl pomoci novému vedení Českých drah v období, které ho čeká,“ komentoval dnes návrh Ťok.

Podle něj není důvodem obměny managementu špatná práce dosavadního vedení. Během jeho řízení národního dopravce například Českým drahám rostl počet cestujících. Od nového managementu ale čeká vizi, jak má vést státem vlastněnou společnost v období, kdy se bude trh železniční dopravy liberalizovat. Stávajícímu vedení ale vytkl například neochotu Českých drah domluvit se s ostatními dopravci na vzájemném uznávání jízdenek.

I přesto se podle Ťoka mohou všichni členové stávajícího managementu do nových řízení přihlásit. Připustil, že může nastat situace, že část z nich své posty obhájí. Zároveň uvedl, že kompletní obměna vedení by firmu neměla poškodit. Zdravá firma by podle něj měla fungovat i nadále a neměla by mít problém se splácením nebo refinancováním dluhopisů.