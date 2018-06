Britský módní řetězec účtoval ženám „daň za tloušťku“

Cenových rozdílů mezi velikostmi v obchodě New Look si všimla Marie Wassellová. Zjistila, že pár kalhot stojí u všech velikostí nad 16 (v kontinentální Evropě velikost 44) o 15 procent více, než menší velikosti. „Diskriminují mě za to, že jsem o trošku větší než průměr (v Británii je průměrna velikost 16, pozn. red.),“ postěžovala si Wasselová deníku The Sun. Příplatek považuje „daní za tloušťku“.

Měli by snad lidem s většíma nohama účtovat více za boty? A možná by menší lidé měli mít menší hodnotu, ptají se lidé na sociálních sítích.

Předseda charitativní organizace Národní fórum pro obezitu Tam Fry prohlásil, že je rozumné za větší oblečení účtovat více peněz. „Lidé by měli platit za materiál i čas potřebný k výrobě větších velikostí,“ prohlásil.

Taktika oděvních řetězců však pochopitelně pobuřuje ty, kteří větší velikosti potřebují. „Počet lidí s nadměrnými velikostmi narůstá a pro podnikatele jsou dobrou investicí. Jsme totiž věrni svým značkám, protože jich nemáme zas tolik. Za to si však snad na oplátku zasloužíme loajalitu,“ míní komentátorka serveru The Guardian Phoebe-Jane Boydová.

„Není to obrovský cenový rozdíl, ale myslím si, že jde o princip,“ řekla Madelina Mollová. „Vyšší ceny za větší velikosti mohou být pro ženy i výhodné. Je to skoro jako kdyby se jim obchody snažily pomoc. Jako by říkaly: ‚zlato, zhubni trochu‘,“ dodala.

New Look má ve Spojeném království 393 obchodů. Řetězec vlastní investiční společnost Brait.

Kritiku za různé ceny různých velikostí si vysloužil v roce 2014 také řetězec Old Navy. Dámské oblečení nadměrných velikostí prodával dráž, přitom pánské bylo za stejnou cenu.