Tabák v „doutníkovém balení“ je levnější, stát na daních tratí stamiliony

„Cigaretové tabáky Barlon se dodávají v doutníkovém balení po sedmi kusech v krabičce a podélným rozříznutím „doutníků“ můžete na balení cigaret zužitkovat nejen vlastní obsah ve formě jemně řezaného tabáku, ale i krycí list,“ píše na svém webu e-shop Tabáky.com.

Proč by si zákazník kupoval tabák v „doutníkovém balení“? Protože z balení sedmi doutníků o váze 42 gramů zaplatí spotřební daň 11,7 koruny (celková cena výrobku 75 korun), zatímco za stejné množství baleného tabáku by zaplatil daň 92,80 koruny (157 korun za výrobek).

„Doutníky máme v nabídce už léta, možná od roku 2012. Začali jsme to brát na zkoušku, a právě díky trendu, kdy lidi zjistili, že si to mohou balit, si je objednává víc zákazníků,“ říká Dagmar Fridrichová, majitelka firmy Vivace, která e-shop vlastní.

Spotřební daň z tabáku

Výrobce doutníků, firma Taar z Bechyně, je začala dělat před deseti lety. „Dřív jsme dělali řezaný tabák do pytlíku. S tím jsme skončili, doutníky jdou líp. Někteří lidé to kouří normálně jako doutník. Je možné, že si z toho někdo dělá cigarety. Lidé jsou kreativní, když jsou cigarety drahé, poradí si,“ říká Petr Lalák, majitel Taaru.

Ministerstvo financí ve spolupráci s celní správou se otázkou zdanění problematických „pseudodoutníků“ zabývá, momentálně se ale podle nich na českém trhu nevyskytují. Pokud totiž lze doutník vykouřit tak, jak je, a nerozpadne se, je to podle evropské definice zcela legální výrobek.

„Pokud by se na českém trhu objevily výrobky sice splňující evropské normy, ale za účelem ubalení cigarety, došlo by na zdanění všech doutníků, a to pravděpodobně na váhu,“ uvedlo ministerstvo.

Lalák tvrdí, že by mu to nevadilo. „Stále bychom zůstali nejlevnější na trhu, levnější než dovozci,“ říká. Před více než deseti lety ministerstvo proti doutníkům zasahovalo - na trhu se dal koupit český vynález, dvacetigramové maxidoutníky Merlin a Gullivers, které normálně vykouřit nešly, tabák z nich vypadával. Stát je podchytil, navíc snížil maximální povolenou váhu doutníku na 10 gramů.

Tabák bez dýmu a bez daně

Novinkou posledních dvou let jsou na evropském trhu takzvané bezdýmné tabákové výrobky. Jde o kapsle obsahující tabákový prach smíchaný s dalšími látkami (nejde o elektronické cigarety). Je třeba k nim zakoupit speciální přístroj, ve kterém se kapsle zahřívají, a kuřák z něj vdechuje tabákové výpary. Zatím v EU novinku pod obchodním názvem iQOS prodává pouze Philip Morris. Výrobky nabízejí i konkurenti JTI a BAT, ale zatím jen na japonském trhu.

I když je iQOS v českých obchodech k dostání od letošního července, stát se na jeho zdanění zatím nepřipravil. Výrobek se totiž nevejde do spotřební daně na tabák, protože se kapsle nedá zapálit a vykouřit jako cigareta. „V současné době se dopracovávají variantní paragrafová znění zdaňování těchto výrobků,“ uvedlo ministerstvo.

Inspirovat se hodlá v 18 evropských zemích, kde už výrobek zdaňují - většinou podle váhy jako balený tabák (Slovensko, Nizozemsko, Británie) nebo jde o kombinaci ceny na váhu a pevné ceny za kus (Německo, Polsko ve stadiu návrhu). Ročně na spotřební dani z tabáku stát vybere přes padesát miliard korun. Každé procento lidí, které přejde na výrobek s minimální nebo nulovou daní, znamená výpadek z rozpočtu v řádu stamilionů.

Některé díry ve spotřebních daních stát už v minulosti ucpal. V letech 1999 až 2006 se v Česku prodával a kouřil tabák na vykuřování skleníků bez spotřební daně. V letech 2013 až 2015 byl populární prodej nedaněných samostatných tabákových listů, které si lidé sami nařezali. Dnes se daní jako balený tabák.

Spotřební daň z tabáku se v Česku pravidelně zvyšuje, zpravidla v reakci na evropskou regulaci minimální ceny. Příští rok se kvůli tomu cena krabičky cigaret zvýší minimálně o 1,20 koruny plus DPH. V roce 2019 žádný další růst naplánovaný není. „Prozatím se s navyšováním sazeb nepočítá. Bude to na rozhodnutí příští vlády,“ uvedlo ministerstvo financí.