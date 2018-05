Doba práce pro stát se krátí. Loni Češi dřeli na daně o týden déle

Dan daňové svobody stanovuje každoročně Liberální institut.

O co jde? Datem označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby veškerý jeho příjem připadá státu. Loni tento den připadl na 29. května. Češi tak na stát letos pracovali 142 dní. To je nejméně od roku 2000, od kdy institut údaje o dni daňové svobody zveřejňuje.

Letošní den daňové svobody je v ČR o dva dny dříve než průměr Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Celosvětově nejlepšího výsledku dosáhlo letos Irsko, kde si letos připomněli den daňové svobody 7. dubna. Následovala Jižní Korea s 28. dubnem. Naopak nejpozději bude den daňové svobody ve Finsku (13. července) a ve Francii (23. července).

Den daňové svobody v ČR připadá v roce 2018 na 22. května.

Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací OECD. Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích.

Podle výpočtů společnosti Deloitte, která využívá jiné metodiky, připadne den daňové svobody letos na 23. června. Daňoví poplatníci tak budou podle výpočtů Deloitte v letošním roce pracovat na odvod daní 174 dní, o jeden den více než loni.