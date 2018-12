Vítězové a poražení 2018: Slavit může Křetínský, výběrčí mýta Kapsch nikoli

Vítěz Byznysmen Daniel Křetínský je opět o několik miliard bohatší

Daniel Křetínský na zasedání zastupitelstva města Plzně. (24. 5. 2018)

Sparťanům bude možná volba Daniela Křetínského za vítěze roku připadat absurdní. Vždyť jejich oblíbenému klubu se pod jeho vedením ani trochu nedaří – ať už po sportovní, či po ekonomické stránce. Za čtrnáct let, kdy třiačtyřicetiletý byznysmen klub vlastní, sáhl letenský velkoklub po titulu jen čtyřikrát. A během té doby prodělal dvě miliardy.

60 miliard korun je odhadovaná výše majetku Daniela Křetínského.

Jenže Sparta je pro pátého nejbohatšího Čecha s odhadovaným majetkem kolem 60 miliard korun jen hračka, o jejímž osudu často rozhoduje spíše emocemi. Když ale přijde řeč na „skutečný“ byznys a nastoupí racionální uvažování a chladný kalkul, je situace jiná. Jde o jednoho z mála českých podnikatelů, kterého znají i na Západě.

Před několika lety vsadil jeho Energetický a průmyslový holding ve velkém na uhlí – tedy na surovinu, která je pro většinu Evropy něco hodně ošklivého, co jen ničí životní prostředí. Mladý právník se ho však neštítil. A jak se nyní ukazuje, tahle sázka mu zatím vychází.

Například hnědouhelné elektrárny a doly v německé Lužici, které získal Křetínský spolu s PPF Investments před dvěma lety téměř za hubičku, vydělaly jen loni přes čtyři miliardy korun čistého. Letošní čísla ještě nejsou k dispozici, ale podle všeho budou ještě lepší – a to díky rychlému růstu cen elektřiny.

Uhelné i další elektrárny má EPH vedle Německa i v dalších zemích, takže patří do desítky největších výrobců elektřiny v Evropě. Některé z nich dál spalují uhlí, jiné předělává na biomasu.

Křetínskému to nicméně nestačí. Na Štědrý den přišla zpráva, že jde do finále jednání o koupi francouzských aktiv skupiny Uniper. Pokud vše klapne, získá Křetínský do svého portfolia další dvě uhelné elektrárny. Kromě výroby elektřiny provozují firmy z holdingu důležitý evropský plynovod přes Slovensko a řadu velkých tepláren, zejména v Česku. Letos Křetínský navíc vystoupil mimo energetiku a průmysl. Zatímco na české mediální scéně se jako vydavatel Blesku a dalších periodik a knih pohybuje už několik let, na jaře vyrazil na mediální nákupy do Francie.

Czech Media Invest, kterou vlastní společně s Patrikem Tkáčem a Romanem Korbačkou, koupila od skupiny Lagardere rozhlasové stanice ve střední Evropě, včetně Frekvence 1 a Evropy 2. Od stejného vlastníka chce koupit i módní magazín Elle a další časopisy.

Na podzim pak získal 49 procent v deníku Le Monde. Nákupy ve francouzských médiích zdůvodnil jako „občanskou povinnost“ v situaci, kdy vlna populismu v Evropě oslabuje tradiční média.

Další velká transakce přišla v létě. Spolu s Tkáčem koupí menšinového podílu vstoupili do německé obchodní společnosti Metro AG, která v Česku vlastní velkoobchody Makro.

Vítěz CSG upevňovala pozice, utržila miliardu eur

Majitel Czechoslovak Group Michal Strnad.

Průmyslově zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG) utržil v roce 2018 téměř miliardu eur (26 miliard korun). Kromě podnikání v oblasti pozemní techniky se firma více zaměřila i na letectví.

Výrobce radarů Eldis a Retia, letecké výcvikové centrum v Košicích a další firmy související s letectvím se v rámci skupiny sdružily v divizi CSG Aerospace. Holding navíc změnil vlastníka. Zakladatel Jaroslav Strnad ho předal synovi Michalovi, aby se mohl věnovat budování pozic ve vítkovické strojírenské skupině.

„Pro Czechoslovak Group se jednalo po řadě podnikových akvizic v minulých letech o rok stabilizace a konsolidace,“ řekl MF DNES majitel CSG Michal Strnad. Napřesrok se hodlá soustředit na rozvoj skupiny, nové akvizice nevylučuje.

Vítěz Díky 3D tiskárnám je na cestě do první ligy

Zakladatel Prusa Research Josef Průša.

Král 3D tisku Josef Průša z pražských Holešovic sice zatím nepatří do první ligy českého byznysu, má tam však slušně nakročeno. Ještě před pár lety se tržby jeho firmy Prusa Research, která vyrábí 3D tiskárny, pohybovaly v milionech korun, letos mají překročit miliardu.

Osmadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu sice nedokončil vysokou školu, jeho tiskárny však používají lidé po celém světě. Nyní jich vyrábějí měsíčně šest tisíc, podle Průši však může produkce podstatně stoupnout. Nejlepší na tom je, že Průša umí tiskárny dodat jak sestavené a kalibrované pro firmy, tak ve formě stavebnice pro nadšence

Poražený Kapsch postupně ztrácí šanci na další výběr mýta

Dalších deset let rakouské společnosti Karel Feix asi nevykouzlí

Na rok 2018 nebude v dobrém vzpomínat šéf pražské centrály rakouské technologické společnosti Kapsch Karel Feix.

Po zatím nepravomocném rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ze začátku prosince se firmě vzdálila šance na pokračování v lukrativním byznysu spojeném s výběrem mýtných poplatků.

Systém pro výběr plateb od kamionů a autobusů za možnost pohybovat se po dálniční síti spravuje firma Kapsch v Česku od roku 2007.

Od prosince roku 2019 jej však s velkou pravděpodobností nahradí vítěz tendru na mýto, konsorcium firem CzechToll a SkyToll.

Konsorcium ve výběrovém řízení pořádaném ministerstvem dopravy nabídlo státu za desetiletý provoz mýtného systému cenu téměř 10,8 miliardy korun. Nabídku Kapsche, jež byla druhá nejlacinější, tím sdružení přebilo o 2,7 miliardy.

Poražený České dráhy přišly o spoje, jejich šéf Kupec musí škrtat

Miroslav Kupec, předseda představenstva Českých drah (ČD)

Pro České dráhy znamenal letošní rok ztrátu řady linek. Od konce příštího roku státní dopravce vyklidí trasu mezi Brnem a Ostravou, Prahou a Českými Budějovicemi přes Příbram nebo z Prahy do Tanvaldu. V krajích pak šéf drah Miroslav Kupec musí škrtnout výkony v Ústeckém, Zlínském a zřejmě i v Libereckém kraji.

Na nedávné konferenci k liberalizaci železnice navíc připustil, že dráhy nejsou v současném stavu schopné alternativním dopravcům konkurovat, pokud je hlavním kritériem nízká cena.

Na rozdíl od soukromníků musí firma držet zálohy pro mimořádné události, například při prosincové ledovce pomáhaly nehybným vlakům včetně konkurentů dieselové lokomotivy dceřiné ČD Cargo

Poražený Vaculíkovo impérium PSJ padlo v době růstu

František Vaculík, šéf PSJ, už zažil lepší časy, než jsou ty současné.

František Vaculík vybudoval jednu z nejvýznamnějších českých stavebních firem, která pracovala na zakázkách v tuzemsku i zahraničí. Zároveň se stal jedním z nejvlivnějších lidí na Vysočině a jihlavský fotbalový klub s názvem FC Vysočina vytáhl do nejvyšší fotbalové soutěže.

Teď už jednašedesátiletý Vaculík ovšem počítá jen ztráty – jeho společnost PSJ se kvůli nevydařeným zakázkám v Rusku a Praze pere s úpadkem a závazky přesahujícími 1,5 miliardy korun.

„Je to pro něj těžké. Začal od nuly a vybudoval silnou firmu. Ale nikdy se nevzdává a s problémem si poradí,“ věří blízký podnikatelův přítel Zdeněk Tulis, jenž dlouhá léta vedl FC Vysočina.