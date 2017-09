Na stavbu dálnic bude mít stát v příštím roce 76 miliard, řekl ministr Ťok

14:21 , aktualizováno 14:21

Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) má s ministerstvem financí předjednané zvýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok na 76 miliard. Je to opět miliard víc, než bylo avizováno. Řekl to v pořadu Otázky Václava Moravce. I tak by šlo meziročně o pětimiliardový pokles. Státní rozpočet bude vláda schvalovat 25. září.