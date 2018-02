Daňových otěží se Češi „zbaví“ 23. června. Do té doby pracují pro stát

Daňová koule na noze českých poplatníků je letos nejtěžší v historii. Pomyslný Den daňové svobody podle společnosti Deloitte nastane až 23. června. Do té doby by Češi veškerou mzdu odváděli státu, pokud by měli co nejrychleji zaplatit daně.