Třináctiletého chlapce někdo udal inspekci. Prodával hot dogy bez licence

E-mail, který přišel do schránky inspekce v Minneapolis, někdo upozorňoval na chlapce, který prodává občerstvení v malém stánku před domem. Třináctiletý Jaequan Faulkner totiž nabízel hot dogy bez licence. „Řekli mi, že si na mě někdo stěžoval,“ uvedl Faulkner v pondělním rozhovoru pro CNBC.

Inspektor Dan Huff s odpovědí na stížnost však počkal. „Museli jsme nejdříve vymyslet, jak tomu chlapci pomoci,“ vysvětlil s tím, že ho malý podnikatel zaujal. Rozhodl se ho proto poučit o tom, jak s jídlem správně zacházet tak, aby jeho stánek prošel inspekcí. Huff chlapci také zaplatil krátkodobou licenci za 87 dolarů (1920 korun).

„Místo toho toho, aby mě potrestali, se mi lidé z města rozhodli pomoci,“ přibližoval podnikatel, který hot dogy servíruje celé prázdniny, vždy mezi 11 a 15 hodinou. S prodejem mu pomáhá jeho strýc Jerome. „Není lehké pracovat pod třináctiletým,“ vtipkoval v rozhovoru. Jerome se synovcem denně prodají 100 až 150 hot dogů s cenou 2 dolary (44 korun) za kus. Výdělek chce Faulkner utratit za oblečení do školy.

Děti si hrají, zavolejte policii

Případů, kdy si sousedé stěžovali na malé podnikatele je mnohem víc. S podobným problémem se letos v březnu potýkali i tři malí chlapci z Colorada. Všichni ve věku čtyř až šesti let. Půl hodiny poté, co si naproti domu otevřeli stánek s limonádou, u nich zastavila policie a ptala se na licenci. Někdo si na chlapce stěžoval. „Povolení neměli, takže s prodejem museli okamžitě přestat,“ řekla jejich matka pro New York Post.

Policii letos v červnu napomínala i na dvanáctiletého Reggieho Fieldse z Ohia, který si založil společnost poskytující službu sekání zahrad. Sousedka jednoho z jeho zákazníků si stěžovala na to, že chlapec posekal špatnou část trávníku. O dva týdny později na něj zavolala policii znovu. Podle serveru Vox jí vadilo, že si děti hrají u souseda na dvorku.