Diamant za miliardu korun rozsvítí aukční síň v Ženevě

To je vrchní hranice. Odborníci odhadují, že sběratel (pakliže se najde), za diamant zaplatí od 30 do 50 milionů dolarů, tedy od 692 milionů do 1,2 miliardy korun.

Potom sám sebe bude moci nazývat jako majitele největšího diamantu kategorie fancy vivid, jaký kdy tato aukční síň v dražbě nabídla. Do této skupiny se řadí diamanty, které mají nejvyšší možnou koncentraci dané barvy. Růžový diamant Pink Legacy má téměř 19 karátů.

Největší ani nejdražší však nebude. Největším růžovým diamantem této kategorie je s 59,6 karáty Pink Star, který se v dubnu loňského roku vydražil v síni Sotheby’s za rekordní sumu 71,2 milion dolarů (nyní 1,6 miliardy korun).

Kámen Pink Legacy patřil kdysi slavné rodině Oppenheimerových, která desítky let stála v čele společnosti De Beers specializované na těžbu a obchodování s diamanty. Drahý kámen pochází z Jižní Afriky a vybroušen byl zřejmě již ve 20. letech minulého století. Kdo je současným majitelem diamantu, aukční dům nezveřejnil.

„Váží přesně 18,96 karátu. Když víme, že většina růžových diamantů váží méně než jeden karát, pak je to váha dost značná,“ uvedl odborník na šperky aukční síně Christie’s Jean-Marc Lunel.