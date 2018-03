Digitální smyčka se utahuje. Technologičtí giganti budou muset danit z obratu

20:07 , aktualizováno 20:07

Velké společnosti s významnými příjmy v digitální oblasti v Evropské unii by měly platit daň z obratu tři procenta. Uvedla to ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na návrh Evropské komise (EK), do kterého měla možnost nahlédnout. Návrh by měl být přijat příští týden, ještě se ale může změnit.