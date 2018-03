Češi by uvítali návrat dílen do školních osnov, ale v moderním pojetí

Podle exkluzivního průzkumu společnosti Ipsos souhlasí s návratem dílen a pozemků do rozvrhu základních škol více než devět z deseti Čechů. Praktická výuka by žáky podle nich nasměrovala ke studiu techniky. Manuální práce by však měly být ve výuce propojeny s novými technologiemi.