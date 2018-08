Sběratel vydražil domácí Disneyland. Legendární slon Dumbo stál 10 milionů

Oproti odhadům čtyřnásobně vyšší prodejní cena vynesla 360 kilový vozík z kolotoče mezi nejdražší položky aukce. Výtěžek z aukce přesáhl částku 182 milionů korun. Informovala o tom agentura Reuters.



Nejdražší položkou aukce se stala kabina původní lanovky Skyway, která vozila návštěvníky Disneylandu od roku 1965. Konečná cena činila 13,6 milionů korun. Aukční katalog nabízel také 63 let staré plakáty, originální náčrty, staré mapy zábavního parku, ale i hračky, staré suvenýry či stánek, který sloužil k prodeji lístků.

Část výdělku daruje Kraft charitativním organizacím podporujícím děti, které stejně jako Kraftova čtyřletá dcera trpí vzácnou genetickou poruchou Cofffin-Sirisovým syndromem. Právě ona je důvodem, proč se Kraft rozhodl svou sbírku prodat.



Nejrůznější artefakty z Disneylandu začal Kraft sbírat na památku svého zesnulého staršího bratra, který zemřel před 25 lety. Jako děti oba často zábavný park navštěvovali.



„Když jsme vyrůstali, byl den v Disneylandu nejlepším dnem v roce. Bylo to něco jedinečného. Mohl jsem tam jít jedině, když můj bratr nebyl nemocný. Měl Crohnovu chorobu. Takže čas v Disneylandu byl výjimečný. Byl to den, kdy byl můj bratr zdravý,“ cituje Krafta server The Jakarta Post.

Slon jako vánoční stromeček

Většinu artefaktů měl sběratel vystavených u sebe doma. Vůz žabáka Toada byl zaparkovaný v knihovně, slon Dumbo zase v obývacím pokoji. „Na Vánoce jsme ho vždy ozdobili,“ přiznává Kraft v článku na webu agentury Reuters.

Měsíc před aukcí byly stovky předmětů z Kraftovy sbírky veřejně vystavené v Los Angeles, kde si je každý mohl prohlédnout. Výstavu s názvem That’s From Disneyland (v překladu To je z Disneylandu navštívily desítky tisíc lidí. V prostorách výstavy se dokonce konala jedna svatba.