Češi nevyužívají možnost péče o blízké. O ošetřovné požádalo jen 56 lidí

Najít někoho, kdo pobírá novou dávku dlouhodobého ošetřovného, není vůbec jednoduché. Důvodem nízkého zájmu může být řada podmínek, které musí zájemce splnit. Dávka byla navíc zavedena v době nízké nezaměstnanosti, takže uvolňovat pracovníky k domácímu ošetřování se firmám nechce.

Příběhy, kdy lidé chtějí strávit s blízkým nemocným člověkem jeho těžké chvilky, nebo dokonce poslední týdny a měsíce života, nejsou veselé. Paní M., povoláním zdravotní sestra, má nemocného manžela, trpí zhoubným nádorem. Chtěla si ho vzít domů a pečovat o něj sama, ale nemohla si dovolit, aby její příjem rodině vypadl. Čekala tak na zavedení nové dávky dlouhodobého ošetřovného a se zaměstnavatelem se domluvila, že práci na čas přeruší.

Kdo se chce o své dlouhodobě nemocné příbuzné nebo blízké doma starat a pobírat zhruba 60 procent svého předchozího příjmu, musí mít věci dobře rozmyšlené a vše dopředu naplánovat. Pro nárok na dávku je nutné nejprve splnit podmínku alespoň sedmidenní hospitalizace ošetřovaného v nemocnici. Při propuštění domů musí ošetřující lékař svým podpisem na tiskopisu potvrdit, že nemocný vyžaduje nejméně dalších 30 dní domácí péče.

Firma souhlasit musí

Na zdravotně sociální odbor Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se s žádostí o informace o nové dávce zatím obrátila desítka lidí. „Nejvíce se jednalo o pacienty nebo jejich blízké z geriatrické kliniky, kolik z nich nakonec požádalo svého ošetřujícího lékaře o souhlas, o tom centrální evidenci nevedeme,“ říká Filip Brož, mluvčí nemocnice.

V českobudějovické nemocnici také čísla nesledují. „Jedná se maximálně o jednotky případů. Může se to týkat například pacientů po operaci kyčelního kloubu,“ říká Iva Nováková, mluvčí nemocnice České Budějovice. Kromě dokumentů od nemocnice si musí zájemci o ošetřování s předstihem zajistit souhlas zaměstnavatele.

Podle zákoníku práce firma s udělením ošetřovatelského volna souhlasit musí, pokud jí v tom nebrání „vážné provozní problémy“. Případné odmítnutí musí odůvodnit písemně a zaměstnanec si pak může stěžovat na oblastním inspektorátu práce.

Firmám se do toho uvolňování lidí nebude moc chtít. Nová dávka se narodila do doby, kdy zaměstnavatelé hlásí 301 tisíc neobsazených pracovních míst a jen 224 tisíc lidí je nahlášeno v evidenci nezaměstnaných na úřadech práce.

Na druhou stranu vstřícnost může pomoci k udržení zaměstnanců, o které firma stojí. Dotyčný může chybět maximálně devadesát dní, znovu o dávku ošetřovného požádat může až za dvanáct měsíců.

A nemusí přestat chodit do práce úplně. Dlouhodobé ošetřovné umožňuje, aby se ošetřující vystřídal například s jiným členem rodiny. „Například od pondělí až do středy o ošetřovaného rodiče pečuje syn, dcera o něj pečuje od čtvrtka až do neděle. V případě pravidelného střídání každá ošetřující osoba k žádosti o dávku přiloží rozpis, ve kterých dnech bude poskytovat péči,“ vysvětluje Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Ošetřovaná osoba musí dát souhlas s tím, kdo a kdy ji ošetřuje.

Povědomí o dávce je zatím mezi firmami poměrně malé. „Běží to jen měsíc, žádné ohlasy nemáme. Je možné, že to ještě řada firem ani neví, je to čerstvé,“ říká Eva Veličková, mluvčí zaměstnavatelského Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Hit v době krize

Dá se očekávat, že zájem o dávku se zvýší v době ekonomické recese, kdy firmy nebudou mít tolik zakázek a budou potřebovat na platech ušetřit. Pokud někdo požádá o ošetřovatelské volno, rády vyhoví – dávku místo platu pak bude hradit stát.

„Obáváme se, že nastavená pravidla mohou vést ke zneužívání. Otazníky budí například možnost pobírat dávky dlouhodobého ošetřovného plus peníze, které by mohli zaměstnanci dostávat od nemocných osob pobírajících příspěvky na péči,“ říká Miroslav Diro, mluvčí Hospodářské komory ČR, sdružující zaměstnavatele. Podle něj by to pro někoho mohlo být výhodnější než být zaměstnaný.

Na dávku dosáhnou jen lidé, kteří legálně pracují. U zaměstnanců je podmínkou být nemocensky pojištěn alespoň tři měsíce ze čtyř před nástupem na ošetřovatelskou „dovolenou“. U podnikatelů musí pojištění trvat tři měsíce bezprostředně před nástupem.