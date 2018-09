Dodavatelé energií příliš riskovali, některým hrozí krach

V Česku nyní působí osm desítek aktivních obchodníků s elektřinou, což může těšit zákazníky, protože vysoká konkurence tlumí nárůst cen. Mnozí obchodníci raději obětují část své marže, než aby ztratili zákazníky. Jenže zároveň může vést k tomu, že část firem takovou situaci neustojí. Pokud si nezajistily dostatek levnější elektřiny či plynu dopředu, musí je dnes na trhu kupovat dráž, než za kolik prodávají.



Problém mohou mít i firmy, které získaly velkou část zákazníků v aukcích. S marží šly na nulu, ale získaly obvykle nepříliš loajální klienty. „Obchodníci, kteří podcenili zajištění proti růstu burzovních cen, se dostávají do obtížné situace a je docela pravděpodobné, že někteří situaci neustojí a skončí. Ať už v lepší variantě prodejem společnosti silnějšímu subjektu, nebo přímo krachem,“ říká Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.



Jejich zákazníci se nemusí bát, že by přišli o dodávku energie, na jejich místo nastupuje ze zákona dodavatel poslední instance. A odběratelé mají nějaký čas, aby si vybrali nového. Už na jaře například zkrachovala společnost One Energy & One Mobile, která dodávala elektřinu a plyn zhruba na 23 tisíc míst.

Současná situace je také příležitostí pro větší či dravější hráče, kteří kupují své menší konkurenty. Už v létě přistál obchodník s energiemi Amper Market pod křídly skupiny Bohemia Energy Jiřího Písaříka. Součástí prodejních dohod je navíc smlouva o spolupráci se zbývající částí Amper Holdingu, který se zabývá mimo jiné poskytováním energetických služeb, tedy například hledáním úspor při spotřebě. Šéf holdingu Jan Palaščák právě v nich vidí způsob, jak mohou menší hráči konkurovat velkým skupinám, jako je ČEZ či německé skupiny innogy a E.On.

Už delší dobu se totiž ukazuje, že nejvýnosnější částí byznysu je poskytování regulovaných služeb, jako například distribuce elektřiny a plynu. Jenže ty jsou vyhrazeny jen velkým hráčům. Konkurenční boj se vede jen o menší část celkové ceny elektřiny. Se sílícím tlakem na marže v prostředí rostoucích cen elektřiny bude pro menší firmy obtížné, aby se udržely nad vodou.



„Projevuje se to například v podnicích a továrnách, které vypisují tendry na dodávky elektřiny. Zatímco dřív se sešlo takových osm nabídek, dnes to bývají zpravidla jen tři,“ říká Palaščák. „A koncentrace na trhu bude dál pokračovat. Reagovali jsme na to s předstihem,“ vysvětluje, proč část svého holdingu prodal.



Karty se podle něj rozdávaly v polovině prvního desetiletí, když se začal otevírat trh. „My jsme na trh dodávek elektřiny vstoupili v roce 2011. A to už bylo pozdě na to, abychom se stali lídrem trhu mezi novými hráči,“ říká Palaščák. Tím se stala Bohemia Energy, která se svými dceřinými firmami začíná konkurovat počtem odběrných míst velkým subjektům.



Spolupráce dává smysl i pro Bohemia Energy. „Amper Market se v rámci skupiny Bohemia Energy stane centrem pro prodej v segmentu B2B, kdy bude zajišťovat služby v oblasti nákupu a dodávky energií firmám, organizacím a veřejným zadavatelům,“ říká mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná. V červenci se mu například podařilo prolomit „monopol“ ČEZ na dodávky elektřiny pro správce kolejí a trolejí SŽDC – jde zhruba o dvě procenta celkové tuzemské spotřeby.

I vyspělejší trhy na Západě ukazují, že se střídají období, kdy počty obchodníků rostou, s periodami, kdy dochází ke konsolidaci. A právě tato éra nyní zřejmě přichází do Česka. I když slučování nemusí být jednoduché. „Další akvizice se určitě mohou objevit. Na trhu však již není mnoho obchodníků s dostatečně velkým počtem zákazníků, o které by hlavní hráči stáli,“ dodává Novotná.

Určité konsolidaci nahrává i směr přelivu zákazníků. Ti více než dřív jdou k těm větším mezi alternativními dodavateli, jako jsou právě firmy ze skupiny Bohemia Energy či MND.