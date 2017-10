Koblihy, pečené kuře i zapomenuté klíče. Pražský startup sází na pohodlnost

Startup DoDo letos začal spolupracovat s fastfoodovým řetězcem KFC a povedlo se jim to, co nikomu předtím – rozvážet jídlo i s přípravou do 30 minut od objednávky. Tím však jeho činnost nekončí. Společnost slibuje, že zákazníkům doveze nebo zařídí skoro cokoliv, co je napadne. „Rychlost a ochota přizpůsobit se zákazníkům je základ úspěchu,“ říká šéf společnosti Michal Menšík.