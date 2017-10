Silná koruna Vánoce nezlevní, řidiče ale zachránila před dražším benzínem

Ačkoliv do Vánoc může koruna ještě trochu posílit, oslovení analytici vesměs očekávají, že méně než 25,50 koruny za euro už stát nebude. I proto se nedá příliš očekávat, že by silnější koruna lidem výrazněji zlevnila předvánoční nákupy.

Obchodníci totiž podle všeho nebudou pospíchat s tím, aby levnější dovozy promítli do cen pro spotřebitele. Spíše využijí situace a vylepší si marže.

„V praxi žádný zásadní dopad do cen neočekávám. Apetit domácností utrácet je vysoký a podniky nejsou tlačeny do snižování cen,“ prohlašuje hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Ostatně i čerstvé údaje Českého statistického úřadu ukazují, že maloobchodní tržby rostou nejpříznivěji za posledních deset let. Lidé mají na výplatnicích víc peněz a nebojí se je utrácet.

Díky koruně benzin nezdražil

Existuje však ještě jeden důvod, proč obchody mohou se zlevněním spíše otálet. „Panuje nejistota, zda bude dosavadní posilování koruny trvalým jevem,“ říká hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Zejména kurz dolaru je v posledních týdnech poměrně rozkolísaný.

Přesto se silnější domácí měna na některých cenovkách alespoň částečně projevila, což by mohlo podle ekonomů srazit inflaci zhruba o půl procentního bodu. „Bohužel to spotřebitelé tolik neuvidí během svých návštěv supermarketu. Nejvíce se to projeví u položek, které se nakupují méně často,“ tvrdí makroekonomický analytik Generali Investments Martin Pohl.

Řečí ekonomů by na pohyb kurzu mělo nejcitlivěji reagovat zboží s vysokým podílem dovozů, s vysokou mírou konkurence a s minimálními maržemi obchodníků. Tedy například elektronika, oděvy a obuv či ceny zahraničních zájezdů.

Asi největší radost ale mohou pociťovat motoristé, protože posílení koruny vůči dolaru je ochránilo před dopady prudkého růstu cen ropy v posledních měsících. „Pohonné hmoty by bez posílení koruny vůči dolaru byly zhruba o čtyři procenta dražší,“ předpokládá Pohl.

Pokud ovšem nyní dolar začne posilovat, pumpaři nebudou čekat a ceny pohonných hmot zvednou. Ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak čeká, že porostou spíše ceny nafty, zatímco ceny benzinu by měly stagnovat. A to zejména kvůli srovnání cen obou paliv na rotterdamské burze během posledního měsíce.

Euro za pětadvacet

Téměř všichni analytici očekávají, že k výraznějšímu posílení koruny dojde až napřesrok. „Pod hranici 25,50 korun za euro se domácí měna dostane na delší dobu pravděpodobně až příští rok. Během něho by se měla posléze dostat až k úrovni 25 korun za euro,“ říká hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Koruně svědčí dobrý stav domácí ekonomiky i postupné zvedání úrokových sazeb centrální banky. Bankovní rada sice sazby minulý týden nezvýšila, ale jak ukazuje včera zveřejněný zápis z jednání, hlasování bylo těsné. Pravděpodobně ke zvýšení dojde na dalším měnovém zasedání počátkem listopadu.

Jakékoli další posílení koruny nicméně naráží na zahraniční investory, kteří ve velkém nakupovali koruny těsně před ukončením intervencí. Každé větší posílení je pro ně příležitostí se své pozice se ziskem zbavit. „Díky velkému objemu spekulativního kapitálu se nedomníváme, že by posilování koruny, které jsme viděli v posledních dnech, pokračovalo v takové intenzitě,“ uvádí Seidler.

Podle Sobíška by mohla koruna dokonce oslabovat. „Kupříkladu kvůli obavě z financování korunových pozic přes konec roku, patovému výsledku parlamentních voleb nebo zhoršení v makroekonomických číslech,“ soudí Sobíšek.

Vliv voleb, které proběhnou za dva týdny, zmiňují i další ekonomové. „Koruna by se mohla dostat pod tlak v případě, že by narostl politický vliv extremistických stran s populistickými programy a těžko předvídatelným chováním,“ míní ředitel investičního fondu NWD Štěpán Tvrdý.