Rekordman snědl už 30 tisíc Big Maců z McDonald’s

Don Gorske (64), známý také jako „Big Mac Daddy“, řekl deníku New York Post, že za posledních 46 let snědl denně dva Big Macy a jediná věc, kterou chce během svého důchodu dělat, je stále jíst.



„Mám rád pečivo, mám rád omáčku. Nemohu se toho nabažit,“ řekl Gorske dva dny poté, co dosáhl nového rekordu v McDonaldu poblíž svého domova ve Wisconsinu. „Snažím se dostat na 40 tisíc a to mi bude trvat dalších 14 let,“ dodal Gorske. To znamená, že by musel i nadále jíst dva Big Macy denně.

Obsedantně kompulzivní poruchu si nepřipouští

Gorske, který je nyní v důchodu a pracoval jako vězeňský hlídač, se proslavil v dokumentu z roku 2004 s názvem „Super Size Me“, a to právě kvůli své posedlosti hamburgery. Tenkrát trval na tom, že se těší perfektnímu zdraví i přesto, že hamburgery tvoří 90 procent jeho stravy.

„Jsem zdravý jako rybička. Vážím 86 kilogramů a můj cholesterol je 165 (4,27 v evropských hodnotách),“ pochlubil se Gorske.

Big Mac z McDonald´s

Gorske tvrdí, že od 17. května 1972 jí minimálně jeden Big Mac každý den. Svého prvního rekordu dosáhl v roce 2016, kdy snědl 28 788 Big Maců. Jeho systém je takový, že v pondělí si koupí šest velkých Maců, dva sní a zbytek si uloží do ledničky. Ve čtvrtek si jich koupí osm a opět dva sní a zbytek uloží.

Za posledních 44 let bylo jen osm dní, během kterých neměl svůj Big Mac. Bylo to proto, že ve své bývalé práci ve věznici ve Wauponu musel sloužit dvojité směny a nemohl se dostat ven. „Nemůžete si vzít Big Mac před vězni,“ řekl Gorske, který ve svém domě skladuje tisíce krabiček od Big Maců. Několik lidí mu už naznačilo, že trpí formou obsedantně kompulzivní poruchy. Gorský to však popírá.