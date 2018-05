Čína se snaží odvrátit hrozbu obchodní války s USA, nabízí ústupky

S odvoláním na americké činitele obeznámené s návrhem to uvedla agentura Reuters. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lu Kchang později takovou nabídku popřel. Jednání o obchodu se Spojenými státy však označil za konstruktivní a dodal, že schůzky nadále pokračují.



Zástupci USA a Číny nyní jednají ve Washingtonu o vzájemném obchodu a snaží se vyřešit hrozbu zavedení cel a vypuknutí obchodní války mezi oběma zeměmi.

Podle jednoho ze zdrojů přináší nabídka Číny velkou výhodu pro amerického výrobce letadel Boeing. Ten je největším amerických vývozcem a v současnosti se klienti z Číny na prodeji jeho komerčních letadel podílejí zhruba čtvrtinou.

Další zdroj dodal, že balík může zahrnovat i zrušení některých cel na obchod s americkými zemědělskými produkty v objemu zhruba čtyř miliard USD (skoro 87 miliard korun) ročně. Patří mezi ně ovoce, ořechy, vepřové, víno a čirok. V pátek Čína oznámila, že zruší vyšetřování antidumpingového dovozu čiroku z USA.

Nabídka Číny na snížení obchodního schodku do značné míry odpovídá požadavku, který před dvěma týdny v Pekingu předložili čínským úředníkům zástupci Trumpovy vlády.

Nicméně snížení amerického obchodního deficitu s Čínou o 200 miliard USD na udržitelném základně by vyžadovalo masivní změnu ve složení obchodu mezi oběma zeměmi. Deficit obchodu USA se zbožím loni dosáhl 375 miliard USD. Největšími vývozními položkami USA do Číny byly loni letadla a sója. Hodnota vývozu letadel z USA do Číny pak činila 16 miliard USD a sóji 12 miliard USD.

Podle Trumpa je Čína rozmazlená

Někteří pozorovatelé jsou však skeptičtí k tomu, zda lze rychle dosáhnout snížení schodku o 200 miliard USD. Podle nich nabídka může zahrnovat již dříve oznámené závazky Číny, jen v nové formě.



Zdroje neměly informace o požadavcích Číny výměnou za ústupky. List The New York Times napsal, že Čína požaduje, aby Trump zapomněl na své hrozby, že zavede cla na čínské zboží a omezí investice čínských firem v USA. Čína také požaduje, aby Spojené státy zrušily zákaz prodeje určitých technologických produktů amerických společností do Číny.

Trump ve čtvrtek mimo jiné kritizoval Čínu za to, že je velmi rozmazlená v otázce obchodu se Spojenými státy. Dodal nicméně, že jeho cílem je dosáhnout s Čínou dohody. Naznačil také možnou změnu omezení, které paralyzovalo čínského výrobce telekomunikačních zařízení ZTE, která by mohla být součástí dohody o obchodu.