Na každé auto z Evropské unie nasadíme 25% clo, pohrozil Trump

„Zavedeme poplatek 25 % na každé auto přicházející do USA z Evropské unie,“ prohlásil doslova Trump v Západní Virginii. Jen tak potvrdil už dřívější výhrůžky, které už před měsícem adresoval předsedovi Evropské unie Jean-Claude Junckerovi při setkání v Bílém domě.

Trumpovo vyjádření se uskutečnilo jen pár hodin poté, co ministr obchodu USA Wilbur Ross deníku Wall Street Journal potvrdil, že během srpna poskytne vyjádření právě ke clům týkající se dovážených aut do USA.

Studie společnosti Experian dospěla k závěru, že 25procentní clo na importovaná auta a automobilové součástky by značně zvýšila cenu dvaceti nejprodávanějších vozů ve Spojených státech. Nárůst se pohybuje v řádu tisíců dolarů i když se většina vozidel ze seznamu vyrábí přímo ve Spojených státech.



I tato auta totiž obsahují značné množství součástek od zahraničních dodavatelů. Největší výrobci automobilů se shodují v tom, že dovozní cla by měla na celé průmyslové odvětví negativní vliv. Kromě nárůstu cen varují také před ztrátou pracovních míst.

Cla by se mohla dotknout i společnosti Škoda Auto. „Podobné opatření by dozajista mělo zásadní význam v případě plánovaného vstupu značky na daný trh,“ řekl iDNES.cz Vítězslav Pelc, mluvčí firmy. Po emisním skandálu jejich mateřského Volkswagenu (psali jsme zde) se totiž mluví o tom, že by ho v budoucnu v USA mohla nahrádit právě česká „Škodovka“.

Cla by také představovala masivní eskalaci obchodních sporů USA s Německe, Kanadou, Mexikem a dalšími zeměmi, uvedl v červenci web Business Insider. Trumpův krok by pak pravděpodobně vedl k odvetným opatřením od těchto zemí.



Americký prezident o úmyslu zdanění evropských vozidel mluví už delší dobu v rámci své strategie „obrany národních zájmů“. Do té patří především zavedená cla na veškeré čínské zboží.



Jen před pár dny se Trump také rozhodl zdvojnásobit cla na dovoz oceli a hliníku z Turecka. U oceli tak bude clo činit 50 procent a u hliníku 20 procent. Turecko-americké vztahy se v poslední době zhoršily kvůli sporům ohledně politiky vůči Sýrii. A dílem i kvůli tomu, že Ankara zadržuje amerického pastora Andrewa Brunsona.