Trump zakázal firmě podporované Čínou nákup amerického výrobce čipů

Regulační úřady a administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázaly prodej americké technologické firmy Lattice Semiconductor. Za 1,3 miliardy dolarů (přibližně 28,3 miliard korun) ji měla odkoupit soukromá akciová společnost Canyon Bridge Capital Partners, informovala agentura Reuters.

Firma Lattice vyrábí čipy, které se využívají ve výpočetní technice, komunikaci či průmyslových a vojenských aplikacích.

Pozornost se na společnosti obrátila v listopadu loňského roku, kdy agentura Reuters oznámila, že je Canyon Bridge částečně financována čínskou vládou a má nepřímé vazby na její vesmírný program.

Úředníci ze Spojených států se obávají, že by investice Číny mohla ohrozit konkurenceschopnost amerického průmyslu a poskytnou Pekingu přístup k nejmodernějším technologiím komerčních a vojenských aplikací, píše agentura Bloomberg.

Trumpovo rozhodnutí tak reaguje na podnět Komise pro zahraniční investice ve Spojených státech (CFIUS), která zkoumá zahraniční akvizice z důvodu potenciálních národních hrozeb. „Prodej představuje riziko pro národní bezpečnost,“ uvedl v prohlášení ministr financí Steven Mnuchin.

V příkazu Trump uvedl, že společnosti Lattice a Canyon Bridge musí podniknout veškeré kroky nezbytné k trvalému ukončení navrhované koupě do třiceti dnů. Ve středu společnosti Lattice i Canyon Bridge uvedly, že dohodu ukončily.

Mluvčí čínského ministerstva obchodu Gao Feng ve čtvrtek uvedl, že je Čína touto záležitostí znepokojena a Spojené státy by měly vytvořit spravedlivé a transparentní podnikatelské prostředí. „Na bezpečnostní kontroly citlivých investic má samozřejmě USA právo, ale neměly by se používat jako ochranářský nástroj,“ řekl Feng. Dodal, že akvizice je firemní rozhodnutí, které by Spojené státy měly hodnotit objektivně.

Za poslední čtvrt století byl zablokován soukromý prodej z důvodu národní ochrany již počtvrté. Bývalý prezident Barak Obama využil svou pravomoc dvakrát, v obou případech figurovaly čínské společnosti. V roce 1990 vydal zákaz prezident George Bush.



Od poloviny srpna probíhá vyšetřování ohledně krádeže duševního vlastnictví. Americký obchodního zmocněnec Roberta Lighthizera, byl pověřen přezkoumáním čínských obchodních praktik, které nutí americké firmy působící v Číně předávat své duševní vlastnictví (psali jsme zde).