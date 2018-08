Žalujte mě a budete chudí, akciový trh se zhroutí, varuje Trump

„Nevím jak byste mohli obžalovat někoho, kdo dělá skvělou práci. Něco vám řeknu: Kdyby mě obžalovali, zhroutil by se akciový trh,“ řekl Donald Trump ve čtvrtek v rozhovoru pro Fox News. „Všichni by byli velmi chudí.“

V posledních dnech Trump čelí novým právním obtížím. Jeho bývalý právník Michael Cohen se začátkem týdne přiznal k tomu, že na Trumpův rozkaz uplatil dvě jeho údajné milenky. Ty hrozily tím, že své aféry předají médiím. Takový skandál by s nejvyšší pravděpodobností ovlivnil volby.

Veškeré platby, které ovlivňují předvolební kampaň, se ve Spojených státech musí nahlásit Federální volební komisi. Trump ale popírá, že by cílem plateb bylo chránit jeho mediální obraz jakožto prezidentského kandidáta. Podle něj se jimi jeho právník snažil chránit spíš Trumpův soukromý život.

Trump Cohena označil za lháře, který si vymyslí cokoliv, jen aby mu byl snížen trest. Je už druhým členem prezidentova užšího týmu, který byl odsouzen za trestné činy spjaté s průběhem kampaně.

Trump v průběhu kauzy změnil názor

To, že by o platbách věděl, americký prezident nejdříve popřel. V dubnu během tiskové konference probíhající na palubě Air Force One podle BBC prohlásil, že o žádných takových platbách nic neví.



Už v květnu však Trump oficiálně přiznal, že Cohenovi zaplatil 250 tisíc a 100 tisíc dolarů. Na co peníze byly však neřekl. Ve čtvrtečním rozhovoru pak uznal, že o penězích pro své údajné milenky věděl. Dozvěděl se to prý až po konci prezidentské kampaně.

Donald Trump nadále odmítá, že by měl poměr s pornoherečkou Stormy Daniels i modelkou časopisu Playboy Karen McDougalovou, kterým byly peníze vyplaceny.

Trhy se nejspíš nezhroutí

Podle CNBC na současné Trumpovy potíže trhy reagovaly jen mírně. Po Cohenově doznání se sice mírně zmenšilo množství transakcí, o den později už obchod pokračoval nezměněn.

„Těmto slovům nelze přikládat velkou váhu,“ řekl iDNES.cz Peter Bukov, hlavní analytik společnosti TopForex. „Trumpova vyjádření „výhružného“ typu již trh přehlíží a ceny se podle nich neustanovují. Trh bude aktuálně sledovat, zda Jerome Powell, šéf Fedu, zmírní dikci k dalšímu zvyšování úrokových sazeb na základě Trumpova tlaku, anebo zda zůstane Fed apolitický a bude tedy ve zvyšování sazeb pokračovat,“ dodal.

Zda bude Trump opravdu obviněn v současnosti závisí především na výsledcích parlamentních voleb, které proběhnou v listopadu. Obvinění totiž musí nejdříve odhlasovat Sněmovna reprezentantů, ve které mají v současnosti většinu Trumpovi spolustraníci. Konečný verdikt pak vyhlásí Senát. I v něm je více republikánů.

Vyšetřování voleb vrazilo mezi USA a Rusko klín, prohlásil v červenci Trump: