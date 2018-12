Dopravcům se nechce nahradit kamiony, dotace za stovky milionů nepomohly

Dohromady požádaly o vyplacení částky 448 milionů korun, řekla MF ­DNES mluvčí ministerstva Lenka Rezková. Vyplacená částka ovšem může být nižší. Žádosti nyní posoudí ministerská komise, která rozhodne, zda projekty splňují požadavky na spolufinancování z evropských dotací, nebo ne.

Nevyužité peníze si ministerstvo ponechá pro další dotační programy na podporu překladišť, nebo je přenechá státní Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) na modernizaci kolejí.

Veřejné peníze mají směřovat společnosti Vellerin na rozšíření překladiště zboží v Obrnicích u ­Mostu, výstavbu terminálu v ostravském Mošnově nebo na pořízení kolejových jeřábů v areálu mělnického přístavu a na rozšíření překladiště v Kolíně.

Výstavba dvou nových jeřábů v­ největším tuzemském přístavu v­ Mělníku by měla vyjít na zhruba 200 milionů korun, uvedl předseda představenstva společnosti České přístavy Miloslav Černý. Na projekt, který by měl usnadnit překládku zboží z koreb kamionů na vlaky a zpět, požaduje společnost od resortu dopravy dotaci necelých 90­ milionů korun. Celkem totiž může státní příspěvek tvořit nanejvýš 49 procent všech uznatelných nákladů.

Vlaky místo 250 kamionů

„Denně do Mělníka přijíždí sedm nebo osm nákladních vlaků se třiceti až čtyřiceti kontejnery, které se zde překládají na kamiony,“ uvedl Černý. Jde zpravidla o zboží, které do Evropy převážejí zaoceánské lodě a které do Česka z přístavů v Hamburku, slovinském Koperu nebo ze severomořských přístavů míří po železnici.

Možnost kontejnery se zbožím přepravovat po vodě komplikuje fakt, že minimálně půl roku je kvůli nedostatku vody v Labi plavba ekonomicky neudržitelná. I železniční přeprava v současném rozsahu ale dokáže českým silnicím ulevit od zhruba 250 kamionů každý den.

Nynější dotační program je už třetím pokusem, kterým se ministerstvo snaží podpořit rozvoj kombinované dopravy a přesunout tak část zboží z kamionů směrem k železniční dopravě. Předchozí výzvy ale příliš mnoho nových projektů nepřinesly, v obou dvou ministerstvo žadatelům schválilo příspěvek zhruba 64 milionů korun.

Téměř 13 milionů směřovalo na rozšíření skladovacích ploch v obrnickém terminálu, který o další dotace žádá i nyní. Šest milionů korun pak směřovalo na pořízení kontejnerového překladače do terminálu v severočeských Lovosicích. Další peníze spolkla modernizace překladiště v Černé za Bory v Pardubicích nebo výstavba nového terminálu kombinované dopravy v kolínském přístavu.

Ani dotace elektroaut nelákají

Podobně nízký zájem o veřejné peníze je i v oblasti výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily, kde ministerstvo dopravy rovněž marně nabízí evropské peníze pro výstavbu rychlonabíječek pro elektrická auta. Ze stomilionové dotace úřad zájemcům vyplatil jen 26 milionů korun. Investoři přitom předložili žádosti za zhruba 50 milionů korun, jeden z nejambicióznějších projektů ale nesplnil podmínky pro udělení dotace.

Další šance na rozšíření sítě dobíjecích stanic z veřejných peněz bude na začátku příštího roku. Do února se mohou přihlásit další zájemci o dotace v celkové výši 174 milionů korun. Dostatečně hustá síť stanic je přitom důležitou podmínkou, která může řidiče přesvědčit k výměně vozu se spalovacím motorem za elektromobil. Do roku 2024 jich má být v Česku 800.