Ministerstvo dopravy zvažuje osamostatnit státního správce silnic

ŘSD pro ministerstvo dopravy vypracovalo analýzu, jaké kroky by bylo nutné postoupit, aby ŘSD, které nyní žije ze státního rozpočtu, mohlo být do budoucna samofinancovatelnou společností. Podle jeho generálního ředitele Jana Kroupy by převod mohl trvat zhruba čtyři roky. Transformaci podle něj není vhodné uspěchat, předně je nutné dobře zvážit, jaký majetek by stát na novou společnost převedl.



Pokud by pod ŘSD spadaly pouze dálnice, bylo by financování společnosti jednodušší. Pokud by však mělo stejně jako v současnosti na starosti i správu silnic první třídy, na nichž neplatí dálniční známky a na většině se nevybírá ani kamionové mýtné, bylo by potřeba hledat nějaký další zdroj peněz pro vyvážení rozpočtu, dodal Kroupa.

Nápad převést ŘSD na akciovou společnost není nový, naposledy se objevil zhruba před sedmi lety, nakonec se ale neuskutečnil. Nyní je důvodem oprášení této myšlenky potřeba hledat alternativní způsoby financování výstavby a oprav silniční sítě poté, co po roce 2020 výrazně ubude dotací, které do dopravy směřují z Evropské unie. Rozhodnutí o převodu ovšem prozatím nepadlo. Podle ministra dopravy Dana Ťoka je třeba s takto významným krokem počkat, až vláda získá důvěru Poslanecké sněmovny.

V roce 2011 stát uvažoval o dvoukrokové transformaci ŘSD. V první fázi se mělo ředitelství přeměnit na státní podnik. Tehdy vedení resortu ujišťovalo veřejnost, že součástí zákona, který by transformaci správce silnic umožnil, budou i garance, které by zabránily privatizaci sítě silnic a dálnic.

Ne nevýznamným důvodem pro přeměnu na samostatnější akciovou společnost byla i možnost vyplácet zaměstnancům vyšší než tabulkové mzdy. Za ty bylo podle tehdejšího šéfa ŘSD Davida Čermáka obtížné na klíčové posty v organizaci získat kvalifikované odborníky. Nedostatek zkušených úředníků nicméně státní správu trápí i nyní.