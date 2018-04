Nové slevy na jízdném: důchodcům bude stačit občanka, studentům průkaz

Studenti ve věku od 18 do 26 let budou muset pro uznání slevy předložit buď současný žákovský průkaz nebo studentský průkaz ISIC. U žáků a studentů ve věku od 10 do 18 let ještě definitivní shoda o prokazování nároku nepadla. Podle ministerstva se zatím uvažuje o uznávání stávajícího dětského průkazu platného pro věkovou kategorii 10 až 15 let s tím, že si studenti po dovršení tohoto věku budou moci prodloužit platnost průkazu až do 18 let. Zatím se ministerstvo s dopravci dohodlo, že se žáci ve věku od 15 do 18 let budou prokazovat občanským průkazem.



Ministerstvo tak chce minimalizovat riziko zneužívání slev a zároveň nastavit pro cestující i dopravce co nejméně komplikovaný systém způsobu využívání slev.

Dopravci a koordinátoři integrovaných dopravních systémů budou moci ve svém prodejním systému přiznávat slevy i prostřednictvím vlastních identifikačních dokladů, například čipových karet. Ty však budou platné pouze u dopravce, který je vydá. Při kontrolách, které bude zajišťovat ministerstvo dopravy, budou muset mít cestující u sebe doklady platné pro všechny dopravce.

Dopravci budou mít možnost vyjmout ze systému slev vybrané spoje, kde bude hrozit jejich přetížení, případně značné snížení komfortu pro cestující. Největší tuzemští dopravci však podle svého vyjádření z minulého týdne zatím neuvažují o regulaci poskytování slev. Místo toho mají v plánu posílit nejvytíženější spoje.