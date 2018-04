Kraje požadují, aby slevy pro studenty a seniory platily až od září

„Hlavním důvodem jsou obavy, že nebude systém technicky od června fungovat,“ řekl serveru Zdopravy.cz liberecký hejtman a předseda komise pro dopravu Asociace krajů Martin Půta. Kraje podle něj musí mít čas na předělání ceníků a smluv.

Vyjádření premiéra Andreje Babiše a ministerstva dopravy redakce iDNES.cz zjišťuje.

Zvýhodněné jízdné pro důchodce od 65 let a studenty do 26 let schválila vláda na konci března. Na náhrady zlevněného jízdného letos stát dopravcům pošle 3,26 miliardy korun, přičemž se počítá s tím, že je vláda vezme z rozpočtové rezervy jednotlivých ministerstev. Od příštího roku vyjde podle odhadu kabinetu zlevnění jízdného na 5,83 miliardy ročně.

Zvýhodněným jízdným se vláda inspirovala na Slovensku. Původně navrhovala, aby senioři a studenti jezdili zcela zdarma, opatření se ale mělo týkat jen železničních spojů. Nakonec ale kabinet zvolil tříčtvrtinovou slevu, aby spoje neobsadili lidé, kterým primárně nejde o cestování, a vlaky a autobusy se tak nestaly noclehárnami.