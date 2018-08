Bitva o českou železnici startuje. Boje o regionální tratě zvýší pohodlí

Zatím nejúspěšnějším vstupem soukromé společnosti do systému krajských dotovaných linek v letošním roce je úspěch RegioJetu podnikatele Radima Jančury v Ústeckém kraji. V něm jeho žluté vlaky budou od prosince 2019 zajišťovat dopravu na šesti elektrifikovaných tratích.

Kraje postupně otevírají jednání o zajištění veřejné železniční dopravy, k čemuž je už několik let vyzývají soukromí dopravci.

Největší změny budou na Zlínsku

Dlouholeté smlouvy s Českými drahami končí v řadě krajů v závěru příštího roku. V přístupu jednotlivých krajských úřadů k vypisování soutěží nebo hledání nových dopravců jinou formou přitom existují velké rozdíly.

Co kraje soutěží Jihomoravský kraj

Provoz 2020 až 2023, jediným uchazečem jsou České dráhy. Zlínský kraj

Vyjednává provoz se čtveřicí dopravců od roku 2019. Pardubický kraj

Jedná s Českými drahami a Leo Expressem. Jihočeský kraj

Vypsal dvě soutěže na provoz motorových a elektrických vlaků, kromě toho od prosince 2017 kraj předal provoz takzvaných Pošumavských linek společnosti GW Train Regio. Plzeňský kraj

Doposud vypsal soutěž na jednu trasu Beroun–Klatovy. Ústecký kraj

Vyhlásil soutěž na šest elektrifikovaných tratí, nejvýhodnější nabídku podal RegioJet.

Největší obměnu dopravců na krajských linkách plánuje Zlínský kraj, který od příštího roku chystá spustit kompletní výměnu dopravců na všech železničních i autobusových linkách. Kromě soutěží v autobusové dopravě a vyjednávání s železničními dopravci slibuje kraj cestujícím citelné navýšení objednaných spojů tak, aby na základní dopravní obslužnost dosáhla každá obec.

„Doposud jsme v autobusové dopravě objednávali dvacet jedna milionů kilometrů ročně. Po změně najezdí ročně krajem zhruba dvacet pět milionů kilometrů,“ řekl MF DNES náměstek hejtmana Pavel Botek. Podobným způsobem se zvýší i množství kilometrů, které ročně ujedou vlaky.

Z původních tří a půl milionu kilometru na bezmála pět milionů. Velkou veřejnou soutěž, ve které se autobusoví dopravci utkají o obsluhu kraje rozdělenou do celkem šesti oblastí, plánuje kraj vyhlásit během září. Řízení na provoz na železnici už ale běží. Z celkových pěti oslovených potenciálních zájemců jednání pokračují se čtyřmi tuzemskými dopravci. Kromě Českých drah se o zakázku v kraji uchází rovněž zmiňovaný RegioJet, Leo Express podnikatele Leoše Novotného mladšího a Arriva vlaky patřící do skupiny Německých drah.

Balík železničních tratí je rozdělen do tří částí. Do dvou let tak kraj mohou teoreticky obsluhovat čtyři dopravní společnosti, pokud v řízení uspějí výhradně soukromí dopravci. Na trati z Kojetína do Rožnova pod Radhoštěm přes Valašské Meziříčí totiž od roku 2005 provozují České dráhy vozidla řady 844 označované jako RegioShark, jejichž nákup byl částečně hrazen z evropských dotací. Podmínkou jejich získání ale bylo dvacetileté udržení jejich provozu na této trati.

Doposud České dráhy velkou část zahájených řízení v krajích, ale i v dálkové dopravě obhájily, i když v některých případech šlo pouze o krátkodobé kontrakty. V soutěži na desetiletý provoz vlaků v Pardubickém kraji Leo Express Českým drahám vyklidil pole, když svou původní nabídku omezil pouze na provoz jediné linky z Ústí nad Orlicí do Králíků a Mlýnického Dvora. Třetí oslovený dopravce, RegioJet, nakonec nabídku do této soutěže nepodal.

Hraje se o jednotné jízdné

V dálkové dopravě České dráhy dosáhly dvouletého prodloužení smlouvy na státem objednávané rychlíkové trati mezi Pardubicemi a Libercem, kde kvůli nižší ceně porazily konkurenční nabídku od Arrivy. Ta od ministerstva dopravy požadovala za ujetý kilometr doplatek 101,5 koruny, zatímco stávající dopravce dosavadní cenu zlevnil o zhruba třicet korun na kilometr a od státu nakonec požadoval doplatek necelých 98 korun na ujetý kilometr.

Žádný z konkurentů Českých drah se pak nepřihlásil do řízení na provoz vlaků v Jihomoravském kraji, kde tak bude národní dopravce jezdit až do roku 2023. Podle deníku Zdopravy.cz mají České dráhy nakročeno i k získání patnáctileté zakázky na provoz motorových vlaků v Jihočeském kraji.

Současně s ukončením dobíhajících smluv Českých drah má být od konce roku 2019 kvůli očekávanému rozdělení jednotlivých tratí v Česku mezi více dopravců zavedeno jednotné jízdné platné ve vlacích všech společností. Integrované tarify už v současnosti platí v některých krajích a další se na něj připravují, což je i případ zmiňovaného Zlínska.

Zde v současnosti připravují i optimalizaci spojů, aby se provoz vlaků a autobusů na jednotlivých linkách nedubloval. „To je případ linky Velké Karlovice –Vsetín. Na ní vedle sebe jezdily autobusy s vlakem, lidé se na sebe dívali z oken a my jsme dopláceli ztrátu oběma dopravcům, uvedl Botek. U takovýchto souběhů budou nově krajští úředníci při objednávce spojů dávat přednost vlakům.