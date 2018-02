Do Egypta na lačno. Travel Service ruší občerstvení zdarma

Od února se budou muset bez této služby obejít pasažéři Travel Service směřující za dovolenou do Egypta, od dubna přestane být bezplatné občerstvení podáváno také během letů na portugalskou Madeiru.

Aerolinky už změnu oznámily partnerským cestovním kancelářím. Podle společnosti Travel Service změna souvisí s přechodem na jednotný koncept palubních služeb na linkách provozovaných pod značkou SmartWings.

„Tento koncept poskytování palubních služeb je v souladu s evropskými standardy v letecké dopravě. Bezplatné teplé a studené občerstvení a nápoje se podávají na letech delších než čtyři a půl hodiny,“ uvedla mluvčí letecké společnosti Vladimíra Dufková.

Délka letu do egyptských destinací je o něco kratší. Do většiny letišť u přímořských letovisek se cestující z Prahy dostane pod čtyři hodiny. Výjimkou je Marsa Alam na jihovýchodě země, kam let zpravidla trvá o několik minut déle než čtyři hodiny.

Madeira se ovšem do uvedeného limitu vejde skutečně těsně. Aerolinky délku letu na ostrov v Atlantickém oceánu, vzdálený necelých 600 kilometrů od marockého pobřeží, uvádějí právě na čtyři hodiny a 30 minut.

Kilo řízků za 1 590 Kč

Zrušení bezplatného jídla a jednoho nealkoholického nápoje v ceně letenky se jako první dotkne cestujících, kteří do Egypta s českým dopravcem poletí od 16. února a kteří se z této destinace vracejí od 27. února.

Madeira, kam SmartWings létají během letní sezony, se připojí od 13. dubna.

Cestující odlétající po tomto datu si mohou občerstvení objednat buď přes web při rezervaci letenky, nebo si je zakoupit přímo na palubě letadla.

Jedna porce teplého jídla podle aktuálního ceníku na stránkách dopravce vyjde na 390 korun, mix sendvičů je o stokorunu dražší. Dětské jídlo v podobě hamburgeru a hranolků nebo řízku se šťouchanými brambory vyjde na 350 korun. V nabídce jsou ale i dražší položky: kilo telecích řízků je na palubě letadla možné pořídit za 1 590 korun.

Tuzemské aerolinky začaly omezovat bezplatný catering na palubách letadel před více než dvěma lety. Nejprve Travel Service v červnu 2015 zrušil bezplatné jídlo na linkách do tří hodin letu. Na některých linkách dopravce nahradil teplé jídlo bagetou a vodou zdarma, po pár měsících zrušil i to.

Následně bezplatné jídlo zrušily České aerolinie. Ty od léta roku 2016 přestaly podávat občerstvení zdarma na letech trvajících kratší dobu než tři hodiny.

