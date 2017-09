O stavební zakázky je velká tlačenice. Cena prací klesá až o 45 procent

Nejvyšší pokles ceny, o 45 procent oproti plánům Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), přinesla soutěž u krátkého silničního úseku Trstěnice–Drmoul, který přilákal rekordní počet 12 stavebních firem. U technologicky náročných dálnic je počet uchazečů nižší, ale osm zájemců o výstavbu dálnice D11 ze Smiřic do Jaroměře stlačilo výslednou cenu o 38 procent.



„Zdánlivě velmi nízké ceny se ale mohou dodatečně zvýšit, klidně až o dvacet procent,“ upozorňuje dopravní expertka Miroslava Pošvářová. „Českým firmám se obvykle podaří uplatnit řadu víceprací, které navýší finální rozpočet. V tom mají výhodu oproti zahraničním stavebním společnostem, které v tom neumějí tak dobře chodit. Proto většinou nabídnou vyšší cenu, se kterou ve výběrovém řízení neuspějí,“ vysvětlila Pošvářová.

„Překvapivě nízké ceny a velký zájem stavebních firem svědčí o silném konkurenčním boji na českém trhu,“ dodal profesor Fakulty dopravní ČVUT Petr Moos.

O kolik spadly ceny Počet soutěžících firem Úspora pro stát (v %)* I/21 Trstěnice - Drmoul 12 45 I/16 Slaný – Velvary 8 43 D11 Smiřice – Jaroměř

8 38 I/21 Nová Hospoda - Kočov 10 37 I/15 Kravaře Obchvat 11 35 D 11 Hradec Kr. - Smiřice 6 35 I/13 Třebušice most 8 34

* Jde o rozdíl mezi nabídkovou cenou ŘSD a nejnižší nabídkou v soutěži.

V minulých letech, kdy se výstavba silnic a dálnic dostala do hluboké deprese, se podle něj řada stavebních firem dostala do potíží. „Teď, kdy stát rozjel nevídaný počet výběrových řízení na nové silnice i dálnice, se všechny velké firmy snaží získat zakázky za každou cenu,“ uvedl Petr Moos.

Stát si teď podle něj musí ohlídat kvalitu a posílit na nových stavbách investiční i technický dozor. „Nesmí se opakovat případ zvlněné dálnice D48 u Ostravy,“ konstatoval Moos.

Záruka kvality až na deset let

Podle něj je překvapivé, že stát připouští do výběrových řízení i firmy, které měly v minulosti problém s kvalitou. „Podmínky výběrových řízení jsou pevně dané, devadesát procent hodnocení činí cena a deset procent záruka,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Studecký. Připomněl také, že naprostá většina firem, které se zúčastnily posledních tendrů, nabídla maximální možnou délku záruky. Ta činí u silnic 1. třídy 7 let a u dálnic 10 let.

„Pokud se na dopravní stavbě vyskytuje nějaká skrytá vada, u této prodloužené záruky se dle našich zkušeností vždy projeví,“ dodal Studecký.

Se současným systémem výběru stavebních firem není úplně spokojený ministr dopravy Dan Ťok. „Rádi bychom vedle ceny a záruky hodnotili i celkovou ekonomickou výhodnost včetně kvality manažerského týmu dané společnosti,“ dodal ministr Ťok. Současná česká legislativa to ale podle něj dostatečně neumožňuje, její změna proto bude jedním z úkolů pro příštího ministra dopravy.

Volební stavební boom

Ředitelství silnic a dálnic v těchto dnech otevřelo obálky s nabídkami stavebních společností. Hned sedm nových silničních staveb už díky tomu zná firmu, která je postaví.

„Dalších osm úseků budeme vyhodnocovat během dalšího měsíce,“ řekl Jan Studecký. Obyvatelé mnoha míst České republiky se tak těsně před volbami dozví, že se dlouho slibované úseky začnou stavět do několika málo měsíců. Samozřejmě jen v případě, že se neúspěšné stavební firmy neodvolají k Úřadu pro hospodářskou soutěž.

„Za poslední tři roky jsme zrychlili výstavbu a přípravu nových dálnic a silnic první třídy. Aktuálně stavíme 230 kilometrů bezpečnějších komunikací a teď máme připraveno k zahájení dalších 152 kilometrů,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. Podle informací MF DNES navíc ŘSD stihne do voleb otevřít hned sedm nových hotových úseků.

Jako první přijde na řadu část obchvatu Českých Budějovic, tedy D3 Borek–Úsilné, a to 27 .září. O týden později pak poprvé vyjedou auta na obchvat Dubence u Příbrami, tedy na úsek D4 Skalka – křižovatka II/118. Následovat bude úsek dálnice D3 u Veselí nad Lužnicí a také dva úseky čtyřproudé silnice 1/11 u Třince.