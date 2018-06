Rozdělování dotací z norských fondů je zbytečně složité, tvrdí NKÚ

Systém spojený s rozdělováním peněz má na starosti ministerstvo financí, podle kterého už administrativa, spojená s čerpáním peněz, byla částečně zjednodušena. NKÚ se zaměřil na podporu, kterou Česko získalo v letech 2009 až 2014.

„Kontrola ukázala, že rozdělování této podpory funguje,“ zjistil NKÚ. Z prověřených přibližně 230 milionů korun našli kontroloři nedostatky ve výši dva a půl milionu Kč.

Peníze z finančních mechanismů EHP a Norska putovaly do řady oblastí a rozdělovaly se v rámci 15 tematicky zaměřených programů.

„V praxi to znamenalo nutnost vytvářet, zpracovávat a ověřovat velké množství dokumentů nebo například nastavovat pro každý program zvlášť kontrolní mechanismy,“ konstatoval NKÚ. Také samotná koordinace mezi velkým množstvím zapojených institucí a subjektů byla podle úřadu složitá.

Více než 60 procent z připravených peněz se přitom rozdělovalo jen ve čtyřech programech. Mezi zbývajícími programy naopak byly i takové, které obsahovaly pouze jediný projekt, uvádí NKÚ. I takové programy však bylo třeba vést, spravovat, řešit odpovídající dokumentaci a plnit další povinnosti spojené s jejich administrací.

Podle Filipa Běhala z tiskového odboru ministerstva už administrativa byla částečně zjednodušena. Další snížení náročnosti dotačního systému resort plánuje.

„Ministerstvo financí jednoznačně vítá, že NKÚ v rámci kontroly a kontrolního závěru potvrdil, že systém rozdělování finanční podpory poskytované z Fondů EHP a Norska dobře funguje,“ dodal Běhal.



Přispívají i Island a Lichtenštejnsko

NKÚ se zaměřil také na cíle jednotlivých programů, které stanovují, čeho by se za rozdělené peníze mělo dosáhnout. „Ukázalo se, že u 11 ze 14 prověřovaných programů na to nelze odpovědět,“ tvrdí NKÚ.

Stanovené cíle byly pouze obecnými prohlášeními bez jasně měřitelných kritérií. Šlo například o cíl‚ spravedlivější a účinnější soudní systém‘ a podobně. „Co to přesně znamená a jak se pozná, že se takového cíle podařilo dosáhnout, to není jasné,“ kritizuje NKÚ.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do EHP. V prvním a druhém programovém období, tedy v letech 2004 až 2009 a 2009 až 2014 přišlo do Česka celkem asi šest miliard korun.