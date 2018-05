Zjednodušili jsme podmínky, firmy se teď o dotace poperou, tvrdí Hüner

11:20 , aktualizováno 11:20

V nejbližší době začnou do Česka opět proudit evropské peníze na dotace pro podnikatele. Tvrdí to ministr průmyslu Tomáš Hüner. Resort navíc chystá změny v čerpání dotací, má na ně dosáhnout víc firem. Unie pozastavila finanční toky do operačního programu Podnikání a inovace o obejmu 114 miliard korun kvůli pochybením počátkem dubna.