Češi si stále více dopřávají all inclusive i sedmihvězdičkové hotely

Příznivá ekonomická situace dodává Čechům větší chuť investovat do kvalitnější dovolené. Nejvíce se to projevuje na ubytování. Zatímco loni většina cestovatelů dala přednost tříhvězdičkovému hotelu, letos Češi preferují hlavně hotely čtyřhvězdičkové. Ty v rámci nákupu first minute dovolených u cestovní agentury Invia upřednostnilo 36 procent cestujících. Průměrná cena pobytu na osobu v této kategorii činí 15 713 korun.

„Stále populárnější jsou také šesti a sedmihvězdičkové hotely, které jsou typické například pro Spojené arabské emiráty. Celková poptávka po pěti a více hvězdičkových hotelech oproti loňsku vzrostla prozatím o sedm procentních bodů,“ komentuje vývoj marketingový ředitel Invie Michal Tůma. Cena dovolené v pěti nebo vícehvězdičkovém hotelu dosahuje průměrně 18 634 korun na osobu.

All inclusive vede

Nárůst až o 20 procent zaznamenala Invia v kategorii zájezdů s all inclusive službami. Zatímco v loňském roce si tento typ stravy zaplatilo 40 procent turistů, letos je to již 60 procent.

Cestovní kancelář Blue Style uvedla, že její klienti stravování formou all inclusive volí ještě častěji, a to v 93 procentech případů. „Toto číslo je posledních přibližně pět let víceméně stabilní, předtím ale bylo nižší,“ sdělil iDNES.cz mluvčí Blue Style Václav Nekvapil.

Zajímavá je podle něj situace v Řecku, které je známé jako požitkářská země. „Pozorujeme tam trend, kdy lidé kupují také pobyty s ubytováním studiového typu a řeší stravování nikoliv svépomocí (dovezenými potravinami), ale hojně navštěvují zdejší taverny a užívají si čerstvých plodů moře nebo lokálních specialit, například jehněčích špízů, grilované zeleniny a podobně,“ podotkl Nekvapil.

Druhým nejvyhledávanějším typem zájezdů jsou zájezdy s polopenzí, které pořídilo 19 procent zákazníků cestovní agentury Invia. Celkem 14 procent lidí si v rámci first minute nabídky vybralo dovolenou bez stravy.

Prodej dovolených podle typu stravy Typ stravy Podíl na prodeji Průměrná cena na osobu All inclusive 55 % 15 823 Kč Polopenze 19 % 11 222 Kč Bez stravy 14 % 6 405 Kč Snídaně 6 % 12 015 Kč Ultra all inclusive 4 % 18 747 Kč Plná penze 1 % 19 837 Kč Light all inclusive 1 % 14 524 Kč Zdroj: Statistiky Invia

V druhu dopravy jednoznačně vede ta letecká. Zájem o tento způsob cestování navíc meziročně vzrostl. „Letos dávají letadlu přednost dokonce téměř tři čtvrtiny všech cestujících. Za letecký zájezd na léto utratili v průměru 16 140 korun na osobu,“ doplňuje Tůma.

Po vlastní ose letos do zahraničí vyrazí přibližně 20 procent turistů, 7 procent spoléhá na autobusovou dopravu.

Řecko je stále na špici, zájem o Egypt roste

I v letošním roce se Češi chystají nejčastěji do Řecka. Podle Nekvapila jsou nejoblíbenější ostrovy Kréta, Rhodos a Kos. Druhou a třetí nejvyhledávanější destinací je Bulharsko a Chorvatsko. Do těchto tří zemí letos zamíří dohromady skoro polovina turistů.

Prodej dovolených podle destinací Destinace Podíl na prodeji

Průměrná cena za osobu Řecko

21 % 16 556 Kč Bulharsko 14 % 13 220 Kč Chorvatsko

12 % 8 073 Kč Egypt 11 % 14 505 Kč Turecko 9 % 16 838 Kč Itálie 8,5 % 8 093 Kč Tunisko 7 % 13 225 Kč Španělsko 3 % 17 811 Kč Kypr 2 % 17 492 Kč Maďarsko 2 % 6 163 Kč Zdroj: Statistiky Invia

Skokanem letošní sezony je podle Invie Egypt a podle Blue Style Turecko. Shodují se, že obě dříve oblíbené destinace znovu nabývají na popularitě. Turisté se vracejí i do Tuniska.