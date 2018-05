Češi volí dražší dovolenou. Zdravotních rizik se bojí víc než terorismu

Vyšší výdaje mohou souviset vedle touhy po lepší či delší dovolené i s tím, že ceny v nejvyhledávanějších destinacích – i přes posílení koruny za poslední rok – mírně stouply. Podle analýzy společnosti TopForex vyjde dovolená letos dráž, někde i o víc než desetinu – hlavně v Řecku a na Mallorce. V Turecku ceny stagnují.

Právě přímořské destinace se podle průzkumu Holiday Barometer, který provedla společnost Europ Assistance, těší mezi Čechy největší oblibě. Upřednostňuje je 38 procent lidí. K moři míří lidé často s celými rodinami, s přibývajícím věkem však zájem o dovolenou na pláži klesá. U lidí nad 65 let ji za preferovanou destinaci označilo pouze 23 procent z nich.

„Lidé vyššího věku pravděpodobně více zvažují zdravotní rizika, která jim mohou hrozit v exotických destinacích a během dlouhého cestování,“ vysvětluje generální ředitel Europ Assistance Vladimír Fuchs. O to raději cestují senioři po vnitrozemí. Mezi mladými lidmi do 26 let jsou zase nadprůměrně populární velká města.

Zdravotního rizika se pak lidé bojí víc než například teroristických útoků. Téměř tři čtvrtiny respondentů využívají podle průzkumu ČSOB při organizování letních dovolených alespoň zčásti služeb cestovních kanceláří. Zcela samostatně si dovolenou organizují spíše lidé mladší 30 let s vysokoškolským vzděláním. Naopak nejméně tuto variantu volí ženy a senioři. Internetové rezervační portály využívá necelá třetina dovolenkářů, s přehledem mezi nimi vede Booking.com.

Devět z deseti dovolenkářů využívá pro získání cizí měny alespoň zčásti služeb tuzemských směnáren. A 55 procent lidí se spoléhá pouze na ně, za hranicemi už si peníze nemění ani nevybírají z bankomatu. Lidé chtějí mít podle průzkumu jistotu, a proto upřednostňují hotovost, čtvrtina respondentů však jako důvod uvedla, že si peníze před cestou mění ze zvyku.

Vyplatí se platby kartou

Ačkoliv v Česku si lidé velice rychle zvykli na placení bezkontaktními kartami, při dovolené dávají podle průzkumu tři pětiny lidí stále přednost hotovosti, jen necelých 13 procent respondentů upřednostňuje platby kartou.

„Říkáme klientům, aby měli při cestách do zahraničí určitou finanční rezervu, ale především jim doporučujeme platby kartou, které jsou v zahraničí zdarma,“ říká manažerka ČSOB Petra Veličková. Za výběry z bankomatu v cizině se už u většiny tuzemských bank platí, obvykle od stovky výš.

Lidé podle Veličkové používají karty v zahraničí stále častěji. „Klienti ČSOB používají karty v zahraničí více pro platby u obchodníků (90procent) proti výběrům v bankomatu (10 procent),“ dodává. Meziroční růst plateb na obchodních místech je podle ní 30 procent, výběry v bankomatech stouply meziročně o desetinu.

Z průzkumu Holiday Barometer pak plyne, že většina Čechů za dovolenou vynaloží do 25 tisíc korun (967 eur), což je zhruba polovina evropského průměru.

Zhruba stejně jako Češi plánují za dovolenou utratit Poláci – tedy 1 030 eur. Naopak Němci plánují během dovolené utratit více než dvojnásobek (2 376 eur) a Rakušané pojedou na prázdniny s rozpočtem skoro trojnásobným (2 645 eur).

Nejvíce peněz za rodinnou dovolenou plánují utratit Pražané. Téměř 30 procent z nich má v plánu dovolenou za víc než 35 tisíc. Celkově přitom tak nákladnou dovolenou plánuje jen 15 procent Čechů.