Dovolené jsou opět o něco dražší, silnější koruna nepomohla

TopForex také zjišťoval, jak se na cenách zájezdů projevilo meziroční posílení kurzu české koruny o přibližně 5,6 procenta. Měnu posílilo ukončení intervencí České národní banky loni v dubnu. „Ukázalo se, že silnější koruna nedokázala Čechům jejich oblíbené dovolené u moře zlevnit,“ uvedl hlavní analytik společnosti TopForex Peter Bukov. Ceny zájezdů do Středomoří podle něj vzrostly, a to i výrazně nad úroveň inflace.

Posílení kurzu koruny tak podle analýzy pouze zbrzdilo růst cen dovolených. „Na druhou stranu, pokud by euro bylo stále za 27 korun jako do dubna 2017, dá se předpokládat, že zahraniční zájezdy k moři by dnes byly ještě výrazně dražší,“ dodal Bukov. Největší cenový nárůst zaznamenalo srovnání u zájezdů do Řecka, naopak dovolené v Turecku zastavily největší propad a momentálně spíše stagnují.

Koruna oslabuje, hrozí další zdražení

Z turistického hlediska je ovšem Turecko specifické. Po pokusu o státní převrat a několika teroristických útocích se loni situace stabilizovala a masivní reklamní kampaň cestovních kanceláří do země pomalu vrací české turisty. Turecko však stále trpí přílivem migrantů a konfliktem s Kurdy, podle společnosti TopForex se tak dá očekávat, že ceny zájezdů do této země v blízké budoucnosti výrazně neporostou.



U cen v ostatních destinacích se zatím nedají očekávat výraznější změny, politická nestabilita či teroristické útoky je ale mohou v některé zemi stlačit pod současnou úroveň. Pokud nedojde ke skokovému nárůstu hodnoty koruny, tak se ceny výrazně snižovat nebudou. „Naopak v případě oslabení koruny, což se v posledních týdnech děje, se dá čekat další zdražení,“ uvedl TopForex v tiskové zprávě.



Společnost také upozornila, že konečnou cenu zájezdů pravděpodobně zvýší růst cen ropy. Palivové příplatky totiž zpravidla nejsou součástí katalogových cen, ale turisté by s nimi měli počítat.