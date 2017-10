Komise navrhuje nový daňový systém, reformu chce do roku 2022

Ty nyní v Evropské unii ročně přesahují 1,3 bilionu korun. Podle eurokomisaře pro daně a cla Pierra Moscoviciho by se v novém systému měly snížit až o osmdesát procent.



Základem návrhu komise je konec rozlišování mezi domácím a přeshraničním obchodováním v EU. „Jeden jednotný trh, jedna jednotná pravidla pro DPH. Je třeba přestat na prodeje uvnitř společenství pohlížet jako na import a export,“ upozornil Moscovici. Stávající systém DPH, kterým se při přeshraničním obchodování země řídí, je starý 25 let a měl být jen dočasným řešením. „Je třeba tento anachronismus odstranit,“ míní komisař.



Komise proto navrhuje, aby DPH byla vždy placena podle daňových sazeb cílové země. Daňové přiznání by ale firmy vyplňovaly ve svém státu on-line, ve svém vlastním jazyce a podle stejných pravidel jako jsou pravidla domácí. Státy by si pak daň přeposlaly. Podle komise to bude pro firmy znamenat jednodušší pravidla a administrativní úspory.

Při potírání takzvaných karuselových obchodů s DPH tak komise nehodlá jít cestou přenesené daňové povinnosti, takzvané reverse charge, kterou prosazuje bývalý český vicepremiér a exministr financí Andrej Babiš.

Více papírování

Takový postup by totiž podle komisaře znamenal pro firmy výrazný nárůst papírování. „Studie ukázaly, že by administrativa narostla asi o 40 procent,“ podotkl komisař s tím, že využití reverse charge by znamenalo jen přesunutí schémat daňových úniků do sousedních členských zemí.

„K našemu návrhu není alternativa. Ostatní systémy nefungují,“ prohlásil Moscovici.

Český postoj k reformě DPH by ale mohl být pro návrhy komise problémem, jak ukázalo červnové jednání ministrů financí zemí EU v Lucembursku. Tehdy snahu Prahy o spuštění pilotního projektu k reverse charge některé členské země nepodpořily. Ministr financí Ivan Pilný na stejném jednání odmítl zvednout ruku pro návrh týkající se snížené sazby DPH na knihy a elektronické publikace.

„Nikdy jsem si nemyslel, že brát si nějaký návrh jako rukojmí pro prosazení jiného je ten správný postup,“ poznamenal dnes Moscovici. Diskuse s ministry financí ale podle něj ukázala, že plány komise na reformu DPH mají mezi zeměmi širokou podporu a nejlepším postupem je snaha o všeobecnou shodu. Tu ostatně členské země při rozhodování o daňových otázkách potřebují.

Evropská komise uvádí, že přeshraniční daňové podvody na DPH dosahují v EU ročně až 50 miliard eur, například agentura Europol ale operuje dokonce s dvojnásobnou částkou. Unijní orgány přitom upozorňují na propojení těchto podvodů nejen s organizovaným zločinem, ale i s možným financováním terorismu.