Malí podnikatelé nebudou muset evidovat online. Vláda chce i levnější pivo

Aktualizujeme 8:29 , aktualizováno 10:27

Podnikatelé s nízkými příjmy by podle vlády napříště nemuseli být připojeni k internetu a posílat tak okamžitě státu údaje o tržbách. Stačilo by evidenci dokládat zpětně jednou za čtvrt roku. Novelu k EET navrhuje vláda, schválit to ještě musí parlament. Vláda navrhuje i snížení DPH, přičemž její návrh se týká i piva či vodného a stočného.