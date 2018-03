Levnější pivo, kadeřník i voda. Vláda chystá velké změny v DPH

V oblasti DPH je to doslova daňová revoluce. Ministerstvo financí vedené Alenou Schillerovou předložilo balík změn daně z přidané hodnoty, která je nejdůležitější daní z hlediska rozpočtových příjmů České republiky. Loni z ní plynulo do státu téměř 382 miliard korun.

Resort teď poslal do vnějšího připomínkového řízení návrh novely Zákona o DPH, která tyto příjmy podle propočtů ministerstva sníží o 3,4 miliardy korun. Navržené změny jsou součástí novely zákona o evidenci tržeb a představují plnění jednoho z bodů programového prohlášení vlády.

Nejvýrazněji, z 21 na 10 procent, se má daň snížit u kadeřnických a kosmetických služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úpravy oděvů a textilních výrobků pro domácnost.

Vláda chce snížit daň i u točeného piva, o čemž premiér Andrej Babiš hovoří už několik měsíců. Snížení daně by se však nemělo týkat jen piva, ale i nealkoholických nápojů a stravovacích služeb obecně. Ty nyní podléhají 15procentnímu zdanění, nově by to mělo být rovněž 10 procent. Restauratérům přitom v tomto ohledu stát už pomohl v souvislosti se spuštěním 1. fáze EET od prosince 2016.

„Bilance prvního roku s evidencí tržeb v pohostinství v kombinaci se snížením daně na stravovací služby nám ukázala, že i přes nižší DPH se výběr daní zvýšil,“ uvedla ministryně financí.



Levnější vodné a stočné?

To však není všechno. Stejnou sazbu má mít i vodné a stočné. Resort si od toho slibuje zlevnění dodávek od vodáren pro domácnosti.

„Zavedení snížené sazby DPH u vody přispěje k zajištění dostupnosti této životně důležité komodity pro občany a k udržení komfortu a spotřeby vody v domácnostech na potřebné úrovni,“ tvrdí ministryně. Cílem je podle ní zvrátit setrvalý růst cen vody v posledních letech.

„Ministerstvo financí díky nástrojům cenové regulace a cenové kontroly v oblasti vodárenství zároveň disponuje nástroji, kterými ohlídá, že tento rozdíl nezůstane u vodárenských společností, jak se to stalo například v případě farmaceutických společností při snížení DPH na léky,“ dodala.

Na 10 procent má sazba klesnout i u péče o děti, staré či nemocné osoby, nebo u prodeje řezaných květin. Výčet služeb, které hodlá stát zvýhodnit nižší daní, najdete v tabulce. Účinnost změn je navázána na spuštění poslední fáze EET.