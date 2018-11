Draží se šperky „potřísněné královskou krví“. Patřily Marii Antoinettě

K zakoupení budou královské klenoty z Bourbonsko-parmské dynastie. Ta sahala od vlády Ludvíka XVI. až do rozpad Rakouska-Uherska. Nejcennější jsou právě šperky královny a ženy Ludvíka XVI., kterou poporavili za Velké francouzské revoluce.

„Je to jedna z nejdůležitějších královských sbírek šperků, jaké se kdy objevily na trhu. Každý z těchto skvostů probouzí historii,“ řekla místopředsedkyně Sotheby’s Daniela Mascettiová.

Vzácné šperky jako diamantové a perlové náušnice, náhrdelníky a přívěsky po sťaté francouzské královně dvě stě let nebyly k vidění. Teď je může kdokoliv vlastnit. Zájem o ně projevil i francouzský stát. Ještě před nynější dražbou obíhala po několika světových městech jejich putovní výstava.

Za klenoty je skrytý také pozoruhodný příběh. Když Marie Antoinetta s Ludvíkem XVI. a dětmi prchala roku 1791 ze země, schovala panovnice šperky do dřevěné truhly. Ta pak cestovala přes Brusel do Vídně, kde o klenoty pečoval hrabě, věrný královně. Na prahu Velké francouzské revoluce byla královna popravena gilotinou. Její desetiletý syn Ludvík XVII. zemřel krátce poté v zajetí. Šperky však zůstaly v rodině a dostaly se do rukou jediné přeživší dcery královského páru, Marie Terezie Šarloty, která byla po třech letech propuštěna z vězení.

Příběh bývá podle znalců obvykle podstatnou součástí ceny, a to platí i zde. Například rubínová a diamantová brož má odhadovanou hodnotu 200 až 300 tisíc dolarů, tedy v přepočtu až sedm milionů korun. Výtěžek ze vzácného perlového a diamantového přívěsku může dosáhnout až dvou milionů dolarů (46 milionů korun). Diamantové náušnice slibují výnos 150 až 250 tisíc dolarů, tedy až 5,7 milionu korun.