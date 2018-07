Plnou parou na červenou. Strojvedoucích porušujících předpisy přibývá

Stále více strojvedoucích nezastaví před návěstidlem zakazujícím další jízdu vlaku. Na nárůst tohoto problému, který znamená v automobilové dopravě projetí křižovatky na červenou, nedávno upozornil například ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda.

Podle statistik správy železnic za prvních pět měsíců letošního roku projelo návěstidlo téměř šedesát strojvedoucích, což představuje meziroční navýšení tohoto potenciálně nebezpečného přestupku o čtvrtinu.

Jak rostl počet nepovolených jízd Rok Počet 2012 88 2013 83 2014 94 2015 92 2016 122 2017 127 zdroj: Drážní inspekce

Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost na českých kolejích a zvrátit trend nárůstu mimořádných událostí tím, že se všichni železniční dopravci připojí k systému kontroly licencí strojvedoucích.

Ten jim znemožní po ukončení směny u jednoho dopravce přesednout do lokomotivy jiné železniční společnosti a místo odpočinku dále pokračovat v práci – zpětná kontrola by totiž na nedodržení pauzy přišla.

Hlášení čísla licencí při vypravování vlaku sice funguje od konce loňského roku, pro dopravce je však dobrovolné a využívají je jen velké společnosti jako České dráhy, ČD Cargo nebo soukromý dopravce AWT, uvedl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Právě tyto společnosti však podle něj nejsou ty, jež by nabízely strojvedoucím možnost přivýdělku na úkor povinných přestávek. Nejvíce se tento nešvar rozmáhá u menších společností, které takto řeší dlouhodobý nedostatek strojvedoucích v Česku.

Na vině mobily?

Přinutit i tyto dopravce k připojení se do systému by podle Koláře pomohlo, kdyby tento systém měl oporu v zákoně. Úřad proto bude tlačit na to, aby se stal součástí novely zákona o drahách.

I když změna projde, všechny problémy s narůstajícím počtem případů nepozornosti strojvedoucích to nevyřeší. Drážní úřad, který má mimo jiné na starosti prevenci bezpečnosti na železnici, si zhruba před rokem zpracovával statistiku, kdy strojvedoucí nejčastěji návěstí projíždějí.

Nezjistil přitom, že by méně pozorní byli řidiči vlaků na konci služby nebo že by k tomuto nešvaru byli více náchylní mladí nebo naopak staří strojvedoucí. Data z průzkumu zpracovávaného spolu s Federací strojvůdců totiž žádné souvislosti s těmito faktory neodhalila. Podle Koláře tak může nárůst nepozornosti v posledních letech souviset například s používáním mobilního telefonu při řízení, jako je tomu i v automobilové dopravě. Úřad proto znásobil množství kontrol a vyzval dopravce, aby zintenzivnili školení svých zaměstnanců. Zatím ale statistická čísla nenaznačují, že by tato iniciativa zafungovala.

Kromě nerespektování výstražné signalizace upozorňuje Drážní úřad na další množící se problém české železnice, kterým je používání neschválených, a tedy i potenciálně nebezpečných vozidel. V posledních měsících úřad zaznamenal šest takovýchto případů. Dva případy, z nichž u jednoho už padla zatím nepravomocná pětačtyřicetitisícová pokuta, úřad řeší s mladoboleslavským dopravcem MBM Rail. Další dvě neschválená vozidla podle úřadu vypravil osobní dopravce GW Train Regio a po jednom RegioJet Radima Jančury a ostravský dopravní podnik.

Nesrovnalost ohlásí konkurent nebo železniční fandové

Velkou část kontrol neschválených vozidel provádí Drážní úřad na základě upozornění. „Když nám dojdou fotky, na kterých nafotí železniční nadšenci v Lovosicích neschválenou lokomotivu, tak potom reagovat musíme,“ uvedl Kolář. Ještě kurióznější případ se stal dopravnímu podniku v Ostravě, který zkušební provoz nové tramvaje zahájil o den dříve, na což sám veřejně upozornil v tiskové zprávě.

Většina sporů s Drážním úřadem skončila uvedením vozidel i dokladů do souladu s českými normami. Výjimkou je spor s MBM Rail, která tvrdí, že vozidla provozovala podle německých norem, což jí ve výjimečných případech umožňují i česká pravidla. Definitivní slovo ve sporu o udělení zmiňované 45tisícové pokuty bude mít ministerstvo dopravy, které slouží jako odvolací orgán Drážního úřadu.