Drony dostanou své SPZ, jejich majitele čekají testy jako v autoškole

Úřadům v Evropské unii i v Česku začíná docházet trpělivost s lidmi, kteří používají drony v zakázaných oblastech. Zatímco téměř každý tuší, že s nimi není možné létat v okolí letišť, s dalšími zakázanými zónami, jako jsou zastavěná území nebo kulturní památky, si většina rekreačních uživatelů hlavu neláme.

Není například vůbec složité najít na českém internetu veřejně dostupná videa, která jsou pořízena dronem létajícím nad lidmi. To je kvůli jejich bezpečnosti zakázáno. „Jde tak o velké štěstí, že doposud v Česku nedošlo ke zranění způsobenému pádem dronu,“ uvedl Jakub Karas, partner české společnosti UpVision, která ve spolupráci s americkou AirMap zvítězila v tendru na vytvoření systému pro dobrovolné registrace letů bezpilotních prostředků.



V současnosti se totiž běžně dostupné stroje využívané k rekreačním účelům nemusí nikde povinně registrovat. Podobně je to i u zkoušek na jejich provoz, kterými procházejí pouze operátoři komerčně využívaných dronů. Policisté se tak při odhalení hříšníků porušujících pravidla obvykle setkávají s výmluvou, že o podobných zákazech jednoduše nevěděli.

Škola pro „piloty“

Tento stav se během několika let bude muset změnit. Evropská komise ve spolupráci s dalšími orgány EU připravuje legislativu, která zavede povinnost označit velkou většinu komerčně užívaných dronů identifikačním číslem – jakousi obdobou státní poznávací značky pro jejich jednoduchou identifikaci. Spolu s tím úřady pracují na podobě online testu pro jejich uživatele, tedy jakési autoškoly, která bude pro vlastníky těchto zařízení povinná.

Stranou zůstanou pouze velice lehké hračky, které při pádu nedokážou způsobit jakékoliv zranění. „Podle aktuálního návrhu má existovat povinnost plošně registrovat všechna bezpilotní letadla o hmotnosti 250 gramů a více,“ řekl MF DNES ředitel provozní sekce Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Vítězslav Hezký.

Stejně jako v případě povinné „autoškoly“ jde zatím o návrh který může ještě zaznamenat dílčí změny. Otázkou je rovněž délka přechodného období, během kterého bude nutné nařízení promítnout do legislativy jednotlivých států Evropské unie. Z tohoto důvodu tak ještě české orgány nezačaly s prací na implementaci těchto nových pravidel. „Předpokládají ale, že se v českém v zákoně o civilním letectví promítnou v rozmezí let 2019–2021,“ dodal Hezký.

Číslo musí být vidět

Podobně se ještě mohou podle ÚCL měnit podmínky připravované celoplošné „autoškoly“ pro drony. Podmínkou pro létání má být absolvování online výcvikového kurzu zakončeného 60 otázkami, na které by mělo být více správných odpovědí. Tematicky má podle aktuálních jednání kurz a následný test pokrývat mimo jiné oblast provozní bezpečnosti, meteorologie nezbytné pro bezpečný provoz bezpilotních strojů, jejich technické parametry, přípravy a plánování letů s drony a rovněž pravidla dodržování soukromí.

Je v pořádku, že budou mít drony své registrační značky?

Ano 166 Ne 131

Najít operátora dronu, který létá například v okolí letiště, nad Pražským hradem nebo nad zastavěnou plochou plnou lidí, není v současnosti jednoduché. Přestože česká legislativa nařizuje létat s dronem tak, aby jej měl operátor stále na očích, technické možnosti výrobců umožňují daleko širší použití. Není problém tato zařízení ovládat na vzdálenost několika kilometrů.

Vyřešit většinu přestupků by podle unijních orgánů mělo zavedení identifikačního čísla, které by policie mohla zkontrolovat pohledem do dalekohledu, nebo do elektronické registrace letů, ve které by se měla povinně objevovat elektronická stopa každého v EU prodávaného dronu.

Podobnou, ale zatím dobrovolnou registraci připravuje i české Řízení letového provozu. Uživatelům nabízí jednodušší zarezervování prostoru pro uskutečnění letu tak, aby se v ní v dané době neobjevil další stroj, nebo v místech, kde se běžně létat nesmí.

„Zatímco dnes vyřízení žádosti trvá i několik týdnů, online komunikace s úřady by měla být výrazně rychlejší,“ slibuje uživatelům Karas. Pro stát pak systém slibuje snazší kontrolu provozu dronů, která doposud chyběla. Do budoucna se počítá s tím, že budou komerčně vyráběné drony určené pro prodej v zemích EU povinně vybaveny systémem, který jim automaticky na základě informací GPS znemožní do zakázaných prostor vlétnout, případně se v nich odlepit od země. Systém nazývaný geofencing už do některých modelů výrobci instalují.