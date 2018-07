Dropbox vydělal zakladatelům miliardy dolarů, nápad vznikl v autobuse

Drew Houston byl v roce 2006 čerstvým absolventem MIT (Massachusetts Institute od Technology). Na cestě z Bostonu do New Yorku měl v plánu věnovat se několika svým posledním nápadům. Když se posadil do autobusu, uvědomil si, že zapomněl svojí paměťovou kartu, kde měl všechny soubory, na kterých chtěl pracovat.



Dropbox v číslech V současnosti má více než 500 miliónů registrovaných uživatelů

11,5 miliónů používá placenou verzi

Zaměstnává více než 2 000 lidí

Jeho služby využívá 300 tisíc firem

„Byl jsem opravdu frustrovaný, protože jsem měl pocit, že toto se děje pořád,“ řekl na BBC. Rozhodl se, že se mu už nikdy nic podobného nestane a začal psát program, který měl být řešením. V ten moment vůbec netušil, co z toho vzejde.

Během dvou týdnů přišel s prototypem webového úložiště dat, ke kterému se může uživatel připojit odkudkoliv přes internet a nazval ho Dropbox.

Chtěl ho podpořit jeden z nejvýznamnějších tzv. startupových inkubátorů ze Silicon Valley Y Combinator. Měli však jednu podmínku, musel si pro svůj byznys sehnat partnera. Jejich hlavním argumentem bylo, že pokud mají nové společnosti více lidí ve vedení, kteří rozhodují, mohou si lépe rozdělit práci a firma má mnohem větší šanci na úspěch.

Drew Houston se v 24 letech ocitl v situaci, kdy musel za dva týdny sehnat partnera pro svůj byznys a nikdo z jeho přátel nebyl ochotný do podniku vstoupit. V pořadu The Boss na BBC toto hledání přirovnal k situaci, kdy by měl pouze dva týdny na to, aby si našel ženu ochotnou vzít si ho za manžela.

Podařilo se mu ale uspět u dvaadvacetiletého studenta Arashe Ferdowsiho. Dostal se k němu přes několik přátel, nikdy se před tím nepotkali. Houston ho však dokázal po pouze dvouhodinovém rozhovoru přesvědčit, aby se přidal k jeho společnosti. Týden na to zanechal Ferdowsi svého studia na univerzitě a začal se naplno věnovat Dropboxu.

Dnes od toho setkání uplynulo jedenáct let a jejich společnost se sídlem v San Franciscu má dnes hodnotu více než 12 miliard dolarů (265 miliard korun) a zakladatelů jsou dnes miliardáři.



Zájem měl i Steve Jobbs Dropbox získal miliony zákazníků, což upoutalo pozornost tehdejšího šéfa Applu Steva Jobbse. Ten chtěl v roce 2011 Dropbox koupit, jeho nabídku však Houston a Ferdowsi odmítli. Drew Houston v několika rozhovorech zmínil, že Jobs jejich odmítnutí nenesl příliš dobře. Apple v roce 2011 vytvořil vlastní konkurenční službu iCloud, která ale rozvoj Dropboxu nezpomalila.

„Když se na zpětně podívám, bylo to docela šílené...Je mi jasné, že jeho rodiče pro něj měli jiné plány, takové, které počítali s tím, že dokončí univerzitu,“ řekl Houston. Ocenil však, že Ferdowsi byl do projektu velmi nadšený, přestože ani jeden z nich pořádně netušil, do čeho se to pouští. V roce 2008 se jim nicméně za pomoci Y Combinatoru podařilo Dropbox spustit.

První zákazníky se jim podařilo získat pomocí propagačních videí na diskusních webech Reddit a Slashdot. Jejich prvotním cílem bylo oslovit influencery v IT sektoru, což se jim povedlo. Během deseti dní se k vyzkoušení jejich služby přihlásilo 200 tisíc lidí.

Díky chytrému marketingu se jim podařilo lákat stále další a další zákazníky. Nabízeli totiž těm stávajícím více prostoru na Dropboxu zdarma, když přivedou někoho známého.