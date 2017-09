VIDEO: Létající taxi nemá řidiče a nepotřebuje kerosin

Létající taxi vyvíjí německá společnost Volocopter, která chce docílit toho, aby si lidé mohli stroj zavolat pomocí mobilní aplikace tak, jako si dnes přivolávají například vůz alternativní taxislužby Uber.

Stroj má být vybaven zařízením pro případ potíží - náhradními bateriemi, rotory a pro nejhorší scénář také padáky.

Volocopter soupeří s dalšími podniky, které se zabývají moderním řešením městské dopravy. Patří k tomu automobily, které se obejdou bez řidiče, i letadlo schopné vertikálního startu a přistání. Vertikálně startuje a přistává i stroj Volocopter.

Například americká alternativní služba v minulosti uvedla, že její létající taxi bude malé letadlo, které bude vzlétat a přistávat vertikálně. Vybaveno bude elektromotorem s nulovými emisemi a jeho provoz bude dostatečně tichý, aby mohlo sloužit ve městech.



Cestu z přístavu v San Francisku do centra San Jose by mělo zvládnout za patnáct minut, zatímco po silnici jsou to dvě hodiny.