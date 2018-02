Systém penzí se loni po osmi letech dostal ze schodku, zbylo 900 milionů

Na důchody se loni vybralo 405,3 miliardy. O rok dřív to bylo 372,9 miliardy. V roce 2015 pak příjmy činily 352 miliard. V minulém roce se na důchody vyplatilo poprvé přes 400 miliard korun, bylo to celkem 404,4 miliardy. Z toho 333,8 miliardy dostali starobní důchodci a důchodkyně. Na invalidní důchody se využilo 43,6 miliardy, na pozůstalostní pak 27 miliard.



V době krize se systém propadl do dluhů. Po šestimilardovém přebytku v roce 2008 spadl do minusu 30,5 miliardy v roce 2009. V letech 2012 a 2013 se deficit blížil 50 miliardám, pak začal se zlepšováním kondice české ekonomiky každoročně klesat. Předloni se snížil na 16,3 miliardy.

V přebytku by měla penzijní soustava být i v letošním roce. Částka by měla být vyšší než loni. Dosáhnout by měla několika miliard. Babišova jednobarevná vláda ANO v demisi počítá s tím, že od příštího roku systém znovu sklouzne do deficitu.

Pro příští rok ho ministerstvo práce podle podkladů pro kabinet odhadlo na 7,8 miliardy, v roce 2020 pak na 9,6 miliardy a v roce 2021 na 11,9 miliardy. Důvodem je navrhovaná důchodová novela, která má snížit zásluhovost, přidat víc lidem s malou penzí a zvednout důchod seniorům a seniorkám nad 85 let o 1000 korun měsíčně. Zvýšené výdaje tak odvody nedorovnají ani při vysoké zaměstnanosti a růstu výdělků.