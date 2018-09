PŘEHLEDNĚ: Kolik stát vyplatí na důchodech a kde žije nejvíc penzistů

Počet starobních důchodců v Česku roste. V minulém roce jejich počet poprvé překročil hranici 1,8 milionu, vyplývá ze statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Češi, kteří pobírají pouze starobní důchod tvoří přibližně dvě třetiny všech důchodců v zemi. Postupně se jim také zvedá průměrná penze, v roce 2017 byla na úrovni 11 850 korun. Muži pobírají v průměru zhruba o 20 procent více než ženy.



Prodlužuje se také doba, kterou penzisté v důchodu stráví. Zatímco v 70. letech to bylo v průměru 11 let, v 90. letech už to bylo 16 let. Od té doby tento trend pokračuje a v minulém roce byla průměrná délka života stráveného ve starobním důchodu 24,22 roku, uvádí ČSSZ. Platí, že ženy průměrně stráví v penzi o třetinu delší část života, než muži.

S rostoucím počtem důchodců a prodlužující se dobou, kterou v penzi stráví, rostou také státní výdaje na důchody. Náklady na starobní důchody představovaly loni více než 80 procent celkových státních výdajů na penze. V minulém roce tyto náklady poprvé překročily hranici 400 miliard korun.



V České republice loni přibylo více než 91 tisíc penzistů. Jejich roční přírůstek se postupně snižuje od roku 2015. Během posledních 14 let došlo k nejvýraznějšímu nárůstu počtu starobních důchodců v roce 2011, vyplývá z meziročního srovnání dat ČSSZ. „Je to odraz především změny zákonné úpravy, kdy se měnily parametry pro výpočet důchodu,“ vysvětluje František Boháček, zastupující ústřední ředitel ČSSZ. „V roce 2011 byl podán velmi vysoký počet žádostí o předčasné starobní důchody, protože jejich výpočet byl výhodnější než v roce 2012 a v letech následujících,“ dodává Boháček.

Počet vyplácených důchodů (stav k 31.12.2017) Muži Ženy Celkem Starobní důchody celkem 939 165 1 464 768 2 403 933 Invalidní důchody 3. stupně 98 651 86 806 185 457 Invalidní důchody 2. stupně 37 159 35 549 72 708 Invalidní důchody 1. stupně 79 378 86 699 166 077 Invalidní důchody celkem 215 188 209 054 424 242 Vdovské důchody 0 543 177 543 177 Vdovecké důchody 98 427 0 98 427 Sirotčí důchody 18 860 19 662 38 522 Celkem 1 271 640 2 236 661 3 508 301 Důchody vyplácené do ciziny - - 96 760 Úhrn - - 3 605 061 Zdroj: ČSSZ/ Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2017

V minulém roce představovaly přibližně dvě třetiny vyplácených důchodů starobní, zbytek tvořily invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. V počtu vyplácených starobních důchodů výrazně převyšují ženy, které se v průměru dožívají vyššího věku. Nejvýrazněji je to vidět na rozdílu v počtu vyplácených vdoveckých důchodů, kterých bylo 98 427 zatímco vdovských důchodů se v minulém roce vyplácelo až 543 177.

Téměř 100 tisíc důchodů loni mířilo do zahraničí. Počet důchodců s trvalým bydlištěm v jiné zemi setrvale roste od roku 2002, vyplývá z dat ČSSZ. „Důvody lze spatřit ve vyšší migraci v návaznosti na otevření hranic a na vstup ČR do EU. Také v uzavření nových dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení, které znamenaly pro mnoho občanů dlouhodobě pojištěných v zahraničí vznik nároku na důchod z českého důchodového pojištění,“ uvádí Boháček. Z těchto „zahraničních“ důchodců jich nejvíc žije na Slovensku, v Německu a Polsku.



V rámci České republiky žije nejvíc starobních důchodců v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji a také v hlavním městě Praze. Toto rozložení zhruba odpovídá demografické struktuře jednotlivých krajů.

Průměrné výše starobních důchodů vyplácených v jednotlivých krajích se příliš neliší. Nejvyšší čísla v tomto ohledu vykazuje podle dat ČSSZ Praha, v těsném závěsu následují Středočeský a Moravskoslezský kraj.

Hlavní město vyniká zejména ve srovnání počtů zamítnutých žádostí o invalidní důchod ve fázi jeho výpočtu. To znamená, že žadateli sice byl uznán jeden ze tří stupňů invalidity, ale nesplnil druhou podmínku vzniku nároku na důchod. Tou je potřebná doba důchodového pojištění, žadatel tedy neměl dostatečný počet „odpracovaných let“. Podle Boháčka je vysoké číslo u Prahy způsobené tím, že se zde vyřizují veškeré žádosti s mezinárodním prvkem.

Nejvíc starobních důchodců pobíralo v minulém roce penzi mezi 11 a 12 tisíci korunami měsíčně. Toto srovnání obsahuje pouze tzv. „sólo“ vyplácené starobní důchody. Mnozí z penzistů pobírají kromě tohoto důchodu také vdovský případně vdovecký důchod, ten však do grafického srovnání zahrnut není.