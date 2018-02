Dvojí kvalita potravin je problém jen cizích výrobců, tvrdí šéf komory

„Nevíme o českém výrobci, který by pro český trh vyráběl jiné výrobky než pro německý nebo rumunský,“ řekl Toman. Legislativní řešení vidí v uvedení nové nekalé praktiky v evropské směrnici. „Není nutné vytvářet speciální předpisy, jen uvést, že je to nepřípustné,“ uvedl Toman.

Podle něj by firmy na výrobcích měly povinně uvádět zemi původu a konkrétního výrobce. „Spotřebitel má právo vědět, kde a kým byla potravina vyrobena, kterou konzumuje,“ dodal exministr zemědělství.

Tlak veřejnosti a konzumentů podle něj automaticky povede k tomu, že obchodní řetězce začnou praxi různé kvality potravin prodávaných v jednotlivých zemích odbourávat.

Toman zmínil, že změnu politiky už plánuje v Česku Globus nebo Kaufland. Podle něj je to ten správný tlak. „Pokud obchodníci řeknou, že to nebudou prodávat, tak to nikdo nebude ani vyrábět,“ řekl Toman.

Eurokomisařka Věra Jourová v dubnu Evropské komisi navrhne, aby zařadila různou kvalitu potravin v podobných obalech na seznam nekalých obchodních praktik. Představí také metodiku kontrol v unii, podle níž by se měly dozorové orgány řídit. Na metodice pracují zástupci 15 členských států.

Po vytvoření metodiky by měly začít intenzivnější kontroly ze strany členských států. České ministerstvo zemědělství na ně má letos vyhrazen milion korun, uvedl ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO).

Pod pojmem dvojí kvalita potravin se rozumí například používání náhražek masa ve východních státech unie u výrobků, které na západě mají v sobě maso. Podobně je tomu u menších podílů ovoce například v jogurtech.

Český stát loni několikrát testoval kvalitu potravin. Z posledního šetření vyšlo, že z 21 testovaných dětských výživ, krmiv pro domácí zvířata a privátních výrobků obchodních řetězců prodávaných v podobném obalu v Německu, Rakousku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku jich bylo stejných sedm. Tři výrobky byly mírně odlišné, 11 jich bylo jiných.